Wildberries создаст креативно-производственный кластер в Краснодаре

Проект станет расширением уже действующего производственного комплекса, созданного по договоренностям, достигнутым на ПМЭФ четыре года назад. Сейчас на площадке работают мебельные предприятия, а также дополнительный корпус Южного завода тяжелого станкостроения. Новый кластер предполагает размещение более 30 компаний легкой промышленности и смежных отраслей.