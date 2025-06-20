Чиновник Уссурийска ответит за размытую дорогу: прокуратура выявила нарушения

Прокуратура Уссурийского городского округа выявила серьёзные нарушения в содержании автомобильной дороги, что привело к возбуждению административного дела против ответственного должностного лица. Это произошло после того, как дорожное полотно было размыто в результате недавних сильных осадков, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе надзорного ведомства.