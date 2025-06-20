Чиновник Уссурийска ответит за размытую дорогу: прокуратура выявила нарушения

Прокуратура Уссурийского городского округа выявила серьёзные нарушения в содержании автомобильной дороги, что привело к возбуждению административного дела против ответственного должностного лица. Это произошло после того, как дорожное полотно было размыто в результате недавних сильных осадков, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе надзорного ведомства.
Инцидент произошел 17 июня в посёлке Барановском, где интенсивные дожди повредили дорожное полотно. Прокуратура провела проверку и подтвердила несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения.
«Главе Уссурийского городского округа и руководителю муниципального казенного учреждения “Служба единого заказчика-застройщика” внесены представления об устранении нарушений», — уточнили в ведомстве.
В настоящий момент восстановительные работы на поврежденном участке уже завершены, и движение транспорта полностью восстановлено.
Тем не менее, в отношении должностного лица управления жизнеобеспечения администрации Уссурийского городского округа инициировано дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог).
Напомним, во Владивостоке с 19 июня по 18 июля ограничено движение через подземный переход на остановке «Проспект 100-летия Владивостока». Как рассказали в городском управлении дорог, решение принято в связи с необходимостью обеспечить безопасность граждан и ускорить проведение капитального ремонта.