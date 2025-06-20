Транзит судов на Ближнем Востоке рухнул из-за GPS-глушения

Помехи в функционировании системы спутниковой навигации начали фиксировать после обострения конфликта между Ираном и Израилем. GPS стало «переносить» месторасположение судов на неожиданные локации. Так, при слежении за местонахождением судна можно было обнаружить, что оно находится в оманской пустыне или в районе рядом с Дубаем.