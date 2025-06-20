Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Транзит судов на Ближнем Востоке рухнул из-за GPS-глушения

Помехи GPS стали причиной сокращения транзита судов через Ормузский пролив. Глушение системы спутниковой навигации фиксировалось в районах Ближнего Востока с 15 по 18 июня.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

На некорректную работу GPS в Персидском заливе и в Ормузском проливе обратил внимание провайдер Windward, занимающийся морскими перевозками, сообщает «Интерфакс».

Помехи в функционировании системы спутниковой навигации начали фиксировать после обострения конфликта между Ираном и Израилем. GPS стало «переносить» месторасположение судов на неожиданные локации. Так, при слежении за местонахождением судна можно было обнаружить, что оно находится в оманской пустыне или в районе рядом с Дубаем.

Ормузский пролив — морской путь, через который транспортируется около 20% мировых потоков нефти и газа. В настоящее время он открыт для коммерческих перевозчиков, но угрозы включения его в маршрут увеличились. Электронные помехи стали причинами опозданий, отклонений от маршрутов, так как перевозчики пытаются снизить риски в условиях неопределенности.

Самые существенные проблемы в работе GPS отмечались 17 июня. Помехи в системе отметили 1155 судов. В понедельник с некорректным функционированием GPS столкнулись только 693 судна. 18 июня GPS-проблемы зафиксировали 120 танкеров, перевозящих грузы весом более 10 тысяч тонн. Из них 27 крупнотоннажных нефтяных танкеров и 24 контейнеровоза.

Статистика о передвижении кораблей Объединенного морского информационного центра свидетельствует, что за последнюю неделю перевозки через Ормузский пролив сократились на 20%. 16 июня через Ормуз проследовали всего 118 судов, тогда как 9 июня этот маршрут использовали 147 кораблей. С 11 по 18 июня система раннего обнаружения Windward зафиксировала более 35 танкеров для транспортировки сжиженного нефтяного газа, продолжающих находится в водах Омана, что на 82% превышает ожидаемый уровень.

Судовые брокеры заявили об увеличении премий за военные риски для кораблей, перевозящих нефть и заходящих в Ормузский пролив, с $0,20 до $0,80 за баррель. Размер премиального вознаграждения для крупнотоннажных нефтяных танкеров вырос в среднем на $1,2 млн за рейс.

Ситуация на Ближнем Востоке также повлияла на фрахтовые ставки. Они выросли почти на 200% за три дня. Владельцы танкеров и контейнеровозов увеличивают цены из-за возросших угроз. Также судовладельцы обновили требования для заказчиков — теперь многие просят внести предварительную оплату фрахта или пересматривают чартеры до завершения рейсов.

Опасения судовладельцев и команд танкеров, связанные с функционированием GPS на Ближнем Востоке, оправданны. 17 июня из-за «неуказанной навигационной ошибки» в районе порта Хор-Факкан в ОАЭ столкнулись два судна. Одно из них — Front Eagle следовало из Ирака в Китай через Персидский залив и Ормузский пролив. Командир танкера засвидетельствовал помехи в работе GPS.