Транзит судов на Ближнем Востоке рухнул из-за GPS-глушения

На некорректную работу GPS в Персидском заливе и в Ормузском проливе обратил внимание провайдер Windward, занимающийся морскими перевозками, сообщает «Интерфакс».
Помехи в функционировании системы спутниковой навигации начали фиксировать после обострения конфликта между Ираном и Израилем. GPS стало «переносить» месторасположение судов на неожиданные локации. Так, при слежении за местонахождением судна можно было обнаружить, что оно находится в оманской пустыне или в районе рядом с Дубаем.
Самые существенные проблемы в работе GPS отмечались 17 июня. Помехи в системе отметили 1155 судов. В понедельник с некорректным функционированием GPS столкнулись только 693 судна. 18 июня GPS-проблемы зафиксировали 120 танкеров, перевозящих грузы весом более 10 тысяч тонн. Из них 27 крупнотоннажных нефтяных танкеров и 24 контейнеровоза.
Статистика о передвижении кораблей Объединенного морского информационного центра свидетельствует, что за последнюю неделю перевозки через Ормузский пролив сократились на 20%. 16 июня через Ормуз проследовали всего 118 судов, тогда как 9 июня этот маршрут использовали 147 кораблей. С 11 по 18 июня система раннего обнаружения Windward зафиксировала более 35 танкеров для транспортировки сжиженного нефтяного газа, продолжающих находится в водах Омана, что на 82% превышает ожидаемый уровень.
Судовые брокеры заявили об увеличении премий за военные риски для кораблей, перевозящих нефть и заходящих в Ормузский пролив, с $0,20 до $0,80 за баррель. Размер премиального вознаграждения для крупнотоннажных нефтяных танкеров вырос в среднем на $1,2 млн за рейс.
Ситуация на Ближнем Востоке также повлияла на фрахтовые ставки. Они выросли почти на 200% за три дня. Владельцы танкеров и контейнеровозов увеличивают цены из-за возросших угроз. Также судовладельцы обновили требования для заказчиков — теперь многие просят внести предварительную оплату фрахта или пересматривают чартеры до завершения рейсов.
Опасения судовладельцев и команд танкеров, связанные с функционированием GPS на Ближнем Востоке, оправданны. 17 июня из-за «неуказанной навигационной ошибки» в районе порта Хор-Факкан в ОАЭ столкнулись два судна. Одно из них — Front Eagle следовало из Ирака в Китай через Персидский залив и Ормузский пролив. Командир танкера засвидетельствовал помехи в работе GPS.