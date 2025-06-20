Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Областные власти начали переговоры с «Лукойлом» о снижении цены на топливо для калининградцев

Правительство также хочет уменьшить стоимость удобрений для аграриев.

Областные власти начали переговоры с «Лукойлом» о снижении цены на топливо для калининградцев. Информацию об этом опубликовал в своём телеграм-канале губернатор Алексей Беспрозванных.

«Начали переговоры с “Уралхимом” по снижению стоимости удобрений для наших аграриев и с “Лукойлом” по снижению цены на топливо для калининградцев», — говорится в сообщении Беспрозванных о результатах работы на Петербургском экономическом форуме.

В июне стало известно, что Калининградская область оказалась на 60 месте рейтинга регионов по доступности бензина. По данным исследования, местные жители могут позволить себе купить 965 литров топлива в месяц. В апреле стоимость АИ-92 составила 60,54 рубля за литр. Цена выросла на 2,1% с декабря 2024 года.

Узнать больше по теме
Компания «Лукойл»: успешный российский концерн, на котором можно заработать в 2025 году
Название этого российского концерна мы слышим регулярно. Но историю компании «Лукойл» знают не все. Собрали главную информацию в одном месте.
Читать дальше