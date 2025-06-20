Областные власти начали переговоры с «Лукойлом» о снижении цены на топливо для калининградцев

В июне стало известно, что Калининградская область оказалась на 60 месте рейтинга регионов по доступности бензина. По данным исследования, местные жители могут позволить себе купить 965 литров топлива в месяц. В апреле стоимость АИ-92 составила 60,54 рубля за литр. Цена выросла на 2,1% с декабря 2024 года.