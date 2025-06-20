Областные власти начали переговоры с «Лукойлом» о снижении цены на топливо для калининградцев. Информацию об этом опубликовал в своём телеграм-канале губернатор Алексей Беспрозванных.
«Начали переговоры с “Уралхимом” по снижению стоимости удобрений для наших аграриев и с “Лукойлом” по снижению цены на топливо для калининградцев», — говорится в сообщении Беспрозванных о результатах работы на Петербургском экономическом форуме.
В июне стало известно, что Калининградская область оказалась на 60 месте рейтинга регионов по доступности бензина. По данным исследования, местные жители могут позволить себе купить 965 литров топлива в месяц. В апреле стоимость АИ-92 составила 60,54 рубля за литр. Цена выросла на 2,1% с декабря 2024 года.