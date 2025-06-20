Фармацевтическое производство появится в Пушкинском районе. Объем инвестиций — 7 млрд рублей

Новая производственная площадка позволит увеличить выпуск лекарственных препаратов, в том числе — из перечня жизненно необходимых, более чем в три раза. На новой площадке будут выпускаться таблетки и капсулы с пролонгируемым действием, спреи и капли для интраназального и внутриушного введения.