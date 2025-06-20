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Фармацевтическое производство появится в Пушкинском районе. Объем инвестиций — 7 млрд рублей

В Пушкинском районе появится новое фармацевтическое производство компании «Фармпроект».

Строительство стартует в 2025 году. Соответствующее соглашение подписали на Петербургском международном экономическом форуме, рассказали в Смольном 20 июня.

На заводе будут выпускать препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой, нервной и пищеварительной систем. Также намерены производить первые отечественные дженерики. Инвестиции в проект составят 7 млрд рублей, площадь площадки — 5 гектаров. За 15 лет создадут около 500 рабочих мест.

«Фармпроект» с 2000 года производит лекарственные препараты, завод станет вторым. Первая площадка располагается на Софийской улице.

Новая производственная площадка позволит увеличить выпуск лекарственных препаратов, в том числе — из перечня жизненно необходимых, более чем в три раза. На новой площадке будут выпускаться таблетки и капсулы с пролонгируемым действием, спреи и капли для интраназального и внутриушного введения.

пресс-служба Смольного