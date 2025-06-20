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В Самаре отремонтируют перекрестки трамвайных путей

В порядок хотят привести полотно протяженностью более 2,5 км.

В горадминистрации рассказали, что ремонт назрел из-за частых сходов трамваев с рельсов.

Специалисты видят причину в плохом состоянии путей на пересечении с автодорогами. Также модернизация поможет увеличить пропускную способность перекрестков.

Сейчас власти Самары определяют список участков, где работы нужно выполнить в первую очередь.

Кроме того, планируется обновить дорожное покрытие на этих перекрестках.

Как только закончат с этими задачами, начнут капремонт и других трамвайных путей, пишет Сова.