В Башкирии построят завод за 6,6 млрд рублей

Кроме того, на форуме первый заместитель премьер-министра правительства республики — министр экономического развития и инвестиционной политики региона Рустам Муратов подписал еще четыре документа о сотрудничестве в сфере туризма, строительной отрасли, производства мобильных торговых объектов.
Так, республиканское правительство и Ассоциацией «Национальное объединение производителей строительных материалов и строительной индустрии» подписали соглашение, направленное на развитие производства строительных материалов и строительной индустрии Башкирии.
С компанией «Мобитрак» заключили соглашение об инвестиционных намерениях для возможной реализации проекта по локализации в регионе производства специализированных мобильных объектов.
С Российским государственным университетом туризма и сервиса подписали документ о сотрудничестве, предполагающий повышения уровня кадрового обеспечения сферы туризма и гостеприимства на базе вуза.
Делегация республики участвует в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который в этом году проходит с 18 по 21 июня.