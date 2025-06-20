В Башкирии построят завод за 6,6 млрд рублей

Кроме того, на форуме первый заместитель премьер-министра правительства республики — министр экономического развития и инвестиционной политики региона Рустам Муратов подписал еще четыре документа о сотрудничестве в сфере туризма, строительной отрасли, производства мобильных торговых объектов.