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В Башкирии построят завод за 6,6 млрд рублей

На Петербургском международном экономическом форуме правительство Башкирии и акционерное общество «Биотех» подписали соглашения о сотрудничестве. Как сообщает пресс-служба правительства республики, планируется реализация инвестиционного проекта — строительства завода по производству биопротеина. Объем инвестиций составит около 6,6 млрд рублей.

Источник: Пресс-служба правительства Башкирии

Кроме того, на форуме первый заместитель премьер-министра правительства республики — министр экономического развития и инвестиционной политики региона Рустам Муратов подписал еще четыре документа о сотрудничестве в сфере туризма, строительной отрасли, производства мобильных торговых объектов.

Так, республиканское правительство и Ассоциацией «Национальное объединение производителей строительных материалов и строительной индустрии» подписали соглашение, направленное на развитие производства строительных материалов и строительной индустрии Башкирии.

С компанией «Мобитрак» заключили соглашение об инвестиционных намерениях для возможной реализации проекта по локализации в регионе производства специализированных мобильных объектов.

С Российским государственным университетом туризма и сервиса подписали документ о сотрудничестве, предполагающий повышения уровня кадрового обеспечения сферы туризма и гостеприимства на базе вуза.

Делегация республики участвует в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который в этом году проходит с 18 по 21 июня.