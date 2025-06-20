Волгоградская область будет развивать внутренний туризм с «РЖД»

Работающая на Петербургском международном экономическом форуме Волгоградская делегация продолжает подписывать новые соглашения и договариваться о совместном сотрудничестве с партнерами и инвесторами. Губернатор Андрей Бочаров в пятницу, 20 июня 2025 года договорился о партнерстве с «РЖД». Стороны подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма: железные дороги будут предлагать путешественникам поездки в Волгоград, а наша сторона разрабатывать новые туристические маршруты и активности для гостей региона.
— Уверен, подписанное соглашение даст дополнительные возможности для того, чтобы наши жители получили лучший сервис, лучшие предложения для отдыха и путешествий, лучшие места — посмотрели Волгоградскую область и всю нашу страну. Ждем всех в гости, — прокомментировал Андрей Бочаров.
Глава компании «РЖД» Олег Белозеров отметил рост внутреннего туризма.
— Путешественники сегодня чаще выбирают не годами проверенные маршруты, а направления, которые ещё несколько лет назад не входили в число лидеров по турпотоку. Подписанное соглашение позволит нам повысить турпоток в регион, предлагая путешественникам не только билеты, но и бронирование отелей, организацию экскурсий, а также максимально доступное информирование о его культуре, истории и знаковых локациях, — отметил Белозеров.
В этом году в Волгоградскую область прибыли несколько поездов с туристами в рамках проекта «Поезд Памяти». Посещают Волгоград с образовательными экскурсиями школьники из других регионов страны.