Волгоградская область будет развивать внутренний туризм с «РЖД»

— Путешественники сегодня чаще выбирают не годами проверенные маршруты, а направления, которые ещё несколько лет назад не входили в число лидеров по турпотоку. Подписанное соглашение позволит нам повысить турпоток в регион, предлагая путешественникам не только билеты, но и бронирование отелей, организацию экскурсий, а также максимально доступное информирование о его культуре, истории и знаковых локациях, — отметил Белозеров.