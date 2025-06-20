Собянин запустил третий регулярный маршрут речных электросудов «Новоспасский — ЗИЛ»

Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, третий регулярный маршрут речного электротранспорта свяжет четыре района города — Замоскворечье, Даниловский, Таганский, Южнопортовый. Новый речной маршрут протяженностью 5,4 км включает шесть остановок, в том числе четыре новых причала — «Новоспасский», «Дербеневская набережная», «Торпедо», «Симоновский». Причал «Автозаводский мост» становится частью нового маршрута. А причал «ЗИЛ» теперь является конечной остановкой не только второго, но и третьего маршрутов. Таким образом, у пассажиров появилась возможность делать пересадки. Поездка от Новоспасского монастыря до ЗИЛ займет около 55 минут.
В зоне притяжения нового речного маршрута проживают более 55 тыс. человек. С запуском улучшится транспортное облуживание развивающейся территории бывшей промзоны ЗИЛ, где формируется новый городской район и планируется возвести 8,5 млн кв. м недвижимости.
Одновременно на маршруте № 2 «ЗИЛ — Печатники» открылся новый причал «Московская верфь», расположенный рядом с новой судоверфью в Нагатинском затоне.
В материалах также сообщается, что до конца 2025 года парк речного транспорта увеличится в 1,5 раза — его пополнят еще четыре новых электросудна в дополнение к шести запускаемым 20 июня. Таким образом, флот электросудов Москвы составит 31 единицу.