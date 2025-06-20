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Россия и Узбекистан подписали документ о строительстве АЭС большой мощности

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Россия подписала с Узбекистаном документ об основных параметрах проекта строительства АЭС большой мощности, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Церемония прошла в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме. Документ подписали генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и директор «Узатома» Азим Ахмедхаджаев.

«Документ предусматривает основные условия возможной реализации строительства двух энергоблоков ВВЭР-1000 с возможностью расширения до четырех энергоблоков. Проект основан на российских технологиях, которые уже доказали свою эффективность и безопасность в России и на зарубежных объектах в Китае (АЭС “Тяньвань”) и Индии (АЭС “Куданкулам”). Суммарно реакторы ВВЭР-1000 отработали на сегодняшний день более 420 реакторо-лет», — говорится в сообщении «Росатома».

Петербургский международный экономический форум проходит 18—21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». РИА Новости выступает информационным партнером форума.