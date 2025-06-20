Россия и Узбекистан подписали документ о строительстве АЭС большой мощности

«Документ предусматривает основные условия возможной реализации строительства двух энергоблоков ВВЭР-1000 с возможностью расширения до четырех энергоблоков. Проект основан на российских технологиях, которые уже доказали свою эффективность и безопасность в России и на зарубежных объектах в Китае (АЭС “Тяньвань”) и Индии (АЭС “Куданкулам”). Суммарно реакторы ВВЭР-1000 отработали на сегодняшний день более 420 реакторо-лет», — говорится в сообщении «Росатома».