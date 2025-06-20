Шелест поручил предложить омским бизнесменам сладости из Беларуси

«Генеральный директор предприятия Александр Иванович Гидранович 35 лет своей жизни посвятил развитию производства. Договорились, что проработаем вопрос о взаимодействии с омским бизнесом. Думаю, качественные и вкусные продукты, применяемые, в том числе, для детского питания, обязательно найдут своего покупателя в нашем городе», — отметил Сергей Шелест.