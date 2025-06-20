Шелест поручил предложить омским бизнесменам сладости из Беларуси

Мэр Омска Сергей Шелест в рамках рабочей поездки в Республику Беларусь посетил кондитерскую фабрику в Витебске, после чего поручил своему заместителю по финансовому блоку Елене Дячук организовать диалог омских компаний с витебской кондитерской фабрикой.
Витебская кондитерская фабрика «Витьба» производит огромный ассортимент продуктов: от сухих завтраков до печенья, которые, по словам градоначальника, найдут своего покупателя и в Омске.
«Генеральный директор предприятия Александр Иванович Гидранович 35 лет своей жизни посвятил развитию производства. Договорились, что проработаем вопрос о взаимодействии с омским бизнесом. Думаю, качественные и вкусные продукты, применяемые, в том числе, для детского питания, обязательно найдут своего покупателя в нашем городе», — отметил Сергей Шелест.
Судя по кадрам с предприятия, производят на фабрике и конфеты.