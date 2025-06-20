100 млрд рублей инвестиций вложат в деловой кластер «Лахта Центра»

В рамках проекта планируется построить два небоскреба — «Лахта-2» и «Лахта-3» высотой 555 и 703 метра. В проекте правил землепользования и застройки (ПЗЗ) под небоскребы будет отведена отдельная зона для уникальных объектов высотой не менее 300 метров.