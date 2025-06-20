100 млрд рублей инвестиций вложат в деловой кластер «Лахта Центра»

Сотрудничество направлено на строительство транспортной и инженерной инфраструктуры для делового комплекса и соседних территорий.
В рамках проекта планируется построить два небоскреба — «Лахта-2» и «Лахта-3» высотой 555 и 703 метра. В проекте правил землепользования и застройки (ПЗЗ) под небоскребы будет отведена отдельная зона для уникальных объектов высотой не менее 300 метров.
Кроме того, стартовали общественные обсуждения по проекту планировки территории (ППТ) дорог в границах будущего кластера. Также ведется подготовка ППТ непосредственно по небоскребам и котельной.
18 июня Беглов сообщил, что власти Петербурга готовы обсудить с ЮНЕСКО проект делового кластера на севере города, в составе которого планируется строительство небоскребов «Лахта-2» и «Лахта-3».