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100 млрд рублей инвестиций вложат в деловой кластер «Лахта Центра»

Правительство Петербурга и «Газпром» 20 июня на международном экономическом форуме подписали соглашение о сотрудничестве по инвестиционному проекту делового комплекса «Лахта Центра». Размер инвестиций составит не менее 100 млрд рублей.

Сотрудничество направлено на строительство транспортной и инженерной инфраструктуры для делового комплекса и соседних территорий.

В рамках проекта планируется построить два небоскреба — «Лахта-2» и «Лахта-3» высотой 555 и 703 метра. В проекте правил землепользования и застройки (ПЗЗ) под небоскребы будет отведена отдельная зона для уникальных объектов высотой не менее 300 метров.

Кроме того, стартовали общественные обсуждения по проекту планировки территории (ППТ) дорог в границах будущего кластера. Также ведется подготовка ППТ непосредственно по небоскребам и котельной.

18 июня Беглов сообщил, что власти Петербурга готовы обсудить с ЮНЕСКО проект делового кластера на севере города, в составе которого планируется строительство небоскребов «Лахта-2» и «Лахта-3».