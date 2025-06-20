Колпино, Волхонка, город-спутник Южный. В Петербурге запустят концессионный трамвай за 130 млрд

Напомним, на создание этой связи накануне намекали при подписании соглашения на развитие трамвайной линии «Славянка» в сторону кампуса СПбГУ. По сути, новая сеть, если будет построена, станет третьим концессионным трамвайным объектом в городе — после «Чижика» в Красногвардейском районе и «Славянки» на участке от «Купчино» до Славянки.