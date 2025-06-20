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Колпино, Волхонка, город-спутник Южный. В Петербурге запустят концессионный трамвай за 130 млрд

На ПМЭФ-2025 подписали соглашение о намерениях по строительству трамвайной сети на юге Петербурга. Это будет концессия, рельсы поведут в том числе к городу-спутнику Южный и ИТМО Хайпарку.

Соглашение 20 июня подписали губернатор Петербурга Александр Беглов, президент и председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф и гендиректор АО «Группа компаний “Нацпроектстрой”» Алексей Крапивин. Речь о строительстве и эксплуатации трамвайной сети в южных районах.

Если конкретно, маршруты пройдут от метро «Шушары» вдоль Софийской до Пролетарской улицы в Колпино, вдоль Южной широтной магистрали до ТПУ «19-й км» железной дороги Гатчинского направления и города-спутника Южный, вдоль Волхонского шоссе. Бенефициары проекта, как предполагается, — жители Колпинского и Пушкинского районов, которым станет проще добираться до метро «Шушары» и которые получат связь между Пушкином и Колпино.

Напомним, на создание этой связи накануне намекали при подписании соглашения на развитие трамвайной линии «Славянка» в сторону кампуса СПбГУ. По сути, новая сеть, если будет построена, станет третьим концессионным трамвайным объектом в городе — после «Чижика» в Красногвардейском районе и «Славянки» на участке от «Купчино» до Славянки.

Ранее сообщалось о том, что трамвайный маршрут «Шушары — Колпино» является одним из приоритетных для Петербурга, для него спроектировали депо, однако экономическую модель строительства не называли.

Напомним ГК «Нацпроектстрой» участвует во многих крупнейших инфраструктурных проектах в Петербурге. Компании группы строят Большой Смоленский мост, реконструируют станцию метро «Фрунзенская», а также готовят инфраструктуру ВСМ. Накануне Алексей Крапивин рассказывал, как именно будет организована прокладка путей на всем протяжении высокоскоростной магистрали от Петербурга до Москвы.

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