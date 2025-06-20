В Беларуси может появиться новый штраф. За что придется заплатить 8400 рублей?

Основные положения документа:
Кого штрафуют: поставщиков овощей, а также торговые точки — за отсутствие продукции (например, картофеля) на прилавках в межсезонье.
Размер санкций: для физических лиц — 5−12 базовых величин (на сегодня это 210−504 рублей), для юридических лиц — 20−200 базовых (840−8 400 рублей).
Напомним, что 11 июня Александр Лукашенко подписал указ, указ, позволяющий торговым сетям брать льготные кредиты для предварительной оплаты 30% объема плодоовощной продукции, закупаемой по госзаказу под их потребности.