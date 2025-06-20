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Сбережение АЭС «Бушер» в интересах израильского народа, заявил Лихачев

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Сбережение иранской АЭС «Бушер» от ударов прежде всего в интересах израильского народа, сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

Источник: © РИА Новости

«Я уверен, что большинство израильтян — это нормальные люди. И ядерный взрыв будет относительно недалеко их собственных границ», — заявил Лихачев телеканалу «Россия 24» на ПМЭФ.

Петербургский международный экономический форум проходит 18—21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.