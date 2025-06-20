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Часть Выборгского шоссе уйдет на ремонт

Дорожники обновят участок Выборгского шоссе в Выборгском районе Ленобласти. Работы стартуют в этом году.

Источник: соцсети

Как сообщили 20 июня в дорожном комитете Ленобласти, ремонт ждет 11-километровый участок дороги Огоньки — Стрельцово — Толоконниково. В том числе работы пройдут через поселки Симагино и Майнило.

На участке предстоит расчистить полосу отвода, уложить два слоя нового асфальта, нанести разметку и установить дорожные знаки. Также там отремонтируют автобусные остановки. Работы выполнят в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В 2024 году в Выборгском районе обновили участок трассы Репино — Симагино протяженностью более 8 километров.