Часть Выборгского шоссе уйдет на ремонт

Как сообщили 20 июня в дорожном комитете Ленобласти, ремонт ждет 11-километровый участок дороги Огоньки — Стрельцово — Толоконниково. В том числе работы пройдут через поселки Симагино и Майнило.
На участке предстоит расчистить полосу отвода, уложить два слоя нового асфальта, нанести разметку и установить дорожные знаки. Также там отремонтируют автобусные остановки. Работы выполнят в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
В 2024 году в Выборгском районе обновили участок трассы Репино — Симагино протяженностью более 8 километров.