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В Татарстане создадут первую в России биржу исламского банкинга

Соглашение подписали на полях ПМЭФ.

Источник: Минэкономики Татарстана

В Татарстане создадут первое в России специализированное отделение партнерских финансовых инструментов на бирже. Соответствующее соглашение заключили Минэкономики РТ, АО «Биржа “ЦТС” и ПО “Ас Салям” на полях Петербургского международного экономического форума.

Один из первоначальных пунктов документа — создание первой в России биржи исламского банкинга. Профессиональное сообщество получит доступ к сектору денежного рынка через прозрачный интерфейс. Ожидается, что проект укрепит доверие инвесторов, привлечет долгосрочные инвестиции, снизит риски технических дефолтов и не только, сообщает Минэкономики Татарстана.