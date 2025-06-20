В Татарстане создадут первую в России биржу исламского банкинга

В Татарстане создадут первое в России специализированное отделение партнерских финансовых инструментов на бирже. Соответствующее соглашение заключили Минэкономики РТ, АО «Биржа “ЦТС” и ПО “Ас Салям” на полях Петербургского международного экономического форума.
Один из первоначальных пунктов документа — создание первой в России биржи исламского банкинга. Профессиональное сообщество получит доступ к сектору денежного рынка через прозрачный интерфейс. Ожидается, что проект укрепит доверие инвесторов, привлечет долгосрочные инвестиции, снизит риски технических дефолтов и не только, сообщает Минэкономики Татарстана.