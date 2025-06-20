В Татарстане создадут первую в России биржу исламского банкинга

Один из первоначальных пунктов документа — создание первой в России биржи исламского банкинга. Профессиональное сообщество получит доступ к сектору денежного рынка через прозрачный интерфейс. Ожидается, что проект укрепит доверие инвесторов, привлечет долгосрочные инвестиции, снизит риски технических дефолтов и не только, сообщает Минэкономики Татарстана.