Модернизация Шымкентского НПЗ может подешеветь

От $3,5 млрд до $5,8 млрд, потому что там конфигурация еще не выбрана, То есть есть понимание, что на вторичном процессе будет стоять гидрокрекинг. Но дальше по переработке тяжелых остатков разные варианты могут быть. То есть можно по битумной схеме пойти, можно по производству поставить еще одну установку по крекингу тяжелых остатков. Разные конфигурации по-разному стоят.
По его словам, различные бюджеты позволят добиться разных результатов по завершении модернизации завода. Магауов уточнил, что китайский партнер КМГ видит возможности оптимизации цены модернизации.
Но у всех (вариантов по выбору установок и прочего оборудования для НПЗ. — «Курсив»), в принципе, эффекты разные. Соответственно, надо понять, больше потратить — больше получить или меньше (потратить денег на модернизацию. — «Курсив») сэкономить. Китайские партнеры видят, что можно оптимизировать стоимость и по результатам ТЭО мы с другой стоимостью придем — это потолок в $5,8 млрд.
Он уточнил, что во всех вариантах модернизации НПЗ увеличит производство светлых нефтепродуктов (бензин, дизтопливо, авиакеросин). К примеру, как ранее и озвучивалось, при любой схеме завод увеличит выпуск авиатоплива на 1 млн тонн в год. Основное различие этих вариантов заключается в том, что завод будет делать с тяжелыми остатками нефтепереработки. В частности, НПЗ может начать выпуск дорожного битума, который на крупных заводах пока производится только в Павлодаре.
Что мы будем делать с тяжелыми остатками, как их будем перерабатывать? Будем ли ставить установку замедленного коксования и кокс производить? Будем ли ставить установку по производству битума? То есть это пока открытый вопрос. В рамках ТЭО мы должны выбрать.
Проект модернизации НПЗ также параллельно запустит расширение нефтепроводов Кенкияк — Атырау и Кенкияк — Кумколь. Ранее председатель правления КМГ Асхат Хасенов называл стоимость последних в $485 млн. Эти нефтепроводы должны быть расширены до завершения модернизации НПЗ, чтобы обеспечить его увеличенными объемами нефти (+6 млн тонн в год).
У нас основной проект — это расширение Шымкентского завода и есть основной проект-спутник — это расширение нефтепроводов Кенкияк — Атырау и Кенкияк — Кумколь. По предварительным оценкам, как вы сумму называли, до $500 млн проект может стоить. Сейчас два акционера должны утвердить переход проекта на этап ТЭО, соответственно, тогда сопутствующие проекты тоже должны переходить на этап ТЭО.
По его словам, партнеры ставили себе цель выбрать разработчика ТЭО по модернизации НПЗ в течение месяца с момента подписания рамочного соглашения и до осени текущего года приступить к разработке ТЭО. Структура финансирования проекта будет определена в ТЭО. По информации Магауова, строительство Шымкентского НПЗ может быть завершено в конце 2030 года.
На этой неделе в ходе казахстанско-китайского форума министерство энергетики, КМГ и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали рамочное соглашение по проекту расширения производственных мощностей Шымкентского НПЗ до 12 млн тонн в год. Объем инвестиций был оценен в $5,8 млрд.
Первоначально Минэнерго рассматривало возможность расширения мощности НПЗ с 6 млн до 9 млн тонн в год, однако в итоге пришло к решению об удвоении мощности завода. Помимо прочего, это позволит какое-то время не возвращаться к вопросу строительства четвертого НПЗ, который периодически вставал на повестке дня.
Казахстан может увеличить экспорт нефтепродуктов (бензин, дизтопливо) по завершении процесса модернизации Шымкентского НПЗ, сообщило ранее Минэнерго РК.
Председатель правления «КазМунайГаза» Асхат Хасенов в ходе апрельского визита на Шымкентский нефтеперерабатывающий завод компании «ПетроКазахстан Ойл Продактс» обсудил вопрос создания трубопровода, по которому бензин и дизтопливо будут доставляться из Шымкента в Алматы. При этом стороны планировали завершить согласования рамочного соглашения по проекту модернизации НПЗ и приступить к процессу разработки технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта.
Мощность Шымкентского НПЗ составляет 6 млн тонн нефти в год. В 2024 году завод переработал 5,74 млн тонн нефти, выпустив 2,09 млн тонн бензина, 1,78 млн тонн дизтоплива, 319 тыс. тонн авиатоплива и 335 тыс. тонн сжиженного нефтяного газа.