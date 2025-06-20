Модернизация Шымкентского НПЗ может подешеветь

От $3,5 млрд до $5,8 млрд, потому что там конфигурация еще не выбрана, То есть есть понимание, что на вторичном процессе будет стоять гидрокрекинг. Но дальше по переработке тяжелых остатков разные варианты могут быть. То есть можно по битумной схеме пойти, можно по производству поставить еще одну установку по крекингу тяжелых остатков. Разные конфигурации по-разному стоят.