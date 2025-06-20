Глава AmCham оценил шансы восстановить авиасообщение между Россией и США

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в первый день форума выразил надежду, что прямое авиасообщение между Россией и США может быть возобновлено до конца текущего года.
«Я думаю, есть. Есть шансы, конечно, есть шансы», — сказал Эйджи агентству, отвечая на вопрос, могут ли стороны восстановить прямое авиасообщение уже в 2025 году.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.