Глава AmCham оценил шансы восстановить авиасообщение между Россией и США

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в первый день форума выразил надежду, что прямое авиасообщение между Россией и США может быть возобновлено до конца текущего года.