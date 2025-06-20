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Глава AmCham оценил шансы восстановить авиасообщение между Россией и США

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Возможность восстановить прямое авиасообщение между Россией и США до конца года существует, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ президент Торговой палаты США в России Роберт Эйджи.

Источник: © РИА Новости

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в первый день форума выразил надежду, что прямое авиасообщение между Россией и США может быть возобновлено до конца текущего года.

«Я думаю, есть. Есть шансы, конечно, есть шансы», — сказал Эйджи агентству, отвечая на вопрос, могут ли стороны восстановить прямое авиасообщение уже в 2025 году.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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