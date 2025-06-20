Из Ростова РЖД запускает дополнительные летние поезда к курортам

В крымском направлении появился новый маршрут из Таганрога до Симферополя. В июне, июле и сентябре он будет отправляться из Таганрога по четным дням, в августе — состав первого класса будет перевозить пассажиров в нечетные числа. Стоимость билета на одного взрослого пассажира — около 3 тыс. руб. в одну сторону, отправление из Ростовской области в 10:55 час., поясняют в сообщении.