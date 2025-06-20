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Из Ростова РЖД запускает дополнительные летние поезда к курортам

ОАО «РЖД» назначили дополнительные поезда дальнего следования на летний сезон. Решение принято для обслуживания возросшего пассажиропотока в период отпусков и каникул. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Источник: Коммерсантъ

По информации руководства ОАО «РЖД» большая часть сезонных составов соединит российские регионы с Крымом и курортами Краснодарского края. Поезда будут следовать в Анапу, Новороссийск, Сочи и прилегающие территории.

В крымском направлении появился новый маршрут из Таганрога до Симферополя. В июне, июле и сентябре он будет отправляться из Таганрога по четным дням, в августе — состав первого класса будет перевозить пассажиров в нечетные числа. Стоимость билета на одного взрослого пассажира — около 3 тыс. руб. в одну сторону, отправление из Ростовской области в 10:55 час., поясняют в сообщении.