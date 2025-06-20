Севастополь на ПМЭФ представил линейку морских беспилотников

На стенде представлены дроны «Барабулька», «Калкан», «Сарган», многофункциональная платформа «МК» и телеуправляемый необитаемый подводный аппарат «Херсонес».
«Все пять аппаратов предназначены для различных операций при научно-исследовательских и поисково-спасательных работах, мониторинге экологической обстановки, спасательных работах и при ряде иных задач», — рассказал Развожаев.
Он отметил, что на ПМЭФ представлены не муляжи или макеты, а реальные аппараты, которые апробировались или даже применялись в реальных условиях. Например, один из них использовался для обследования танкера «Волгонефть-212», затонувшего в Керченском проливе этой зимой.
«Мы видим интерес к нашим разработкам и от профильных компаний, которые работают в технологической отрасли и интересуются нашими наработками, и от тех, кто предлагает пути именно по использованию аппаратов», — добавил губернатор.
XXVIII Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня.