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Севастополь на ПМЭФ представил линейку морских беспилотников

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн — РИА Новости Крым. На площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Севастополь на своем стенде представил линейку морских беспилотников, разработанных учеными Севастопольского государственного университета. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

На стенде представлены дроны «Барабулька», «Калкан», «Сарган», многофункциональная платформа «МК» и телеуправляемый необитаемый подводный аппарат «Херсонес».

«Все пять аппаратов предназначены для различных операций при научно-исследовательских и поисково-спасательных работах, мониторинге экологической обстановки, спасательных работах и при ряде иных задач», — рассказал Развожаев.

Он отметил, что на ПМЭФ представлены не муляжи или макеты, а реальные аппараты, которые апробировались или даже применялись в реальных условиях. Например, один из них использовался для обследования танкера «Волгонефть-212», затонувшего в Керченском проливе этой зимой.

«Мы видим интерес к нашим разработкам и от профильных компаний, которые работают в технологической отрасли и интересуются нашими наработками, и от тех, кто предлагает пути именно по использованию аппаратов», — добавил губернатор.

XXVIII Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня.