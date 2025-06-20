Севастополь на ПМЭФ представил линейку морских беспилотников

Он отметил, что на ПМЭФ представлены не муляжи или макеты, а реальные аппараты, которые апробировались или даже применялись в реальных условиях. Например, один из них использовался для обследования танкера «Волгонефть-212», затонувшего в Керченском проливе этой зимой.