Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Самары заберут еще 13 участков под новый микрорайон

Администрация Самары опубликовала решение об изъятии земельных участков для муниципальных нужд. В перечне 13 площадок общей площадью 22348 кв. метров, расположенные на ул. Ставропольской и в Ташкентском переулке, около парка имени 50-летия Октября (Металлургов).

Чиновники поясняют, что участки изымаются для комплексного развития территории жилой застройки. Речь идет о проекте, реализацией которого занимается ООО «СЗ “Премьер-Инвестстрой” Анатолия Давидюка.

По договору с мэрией компания получила под КРТ два несмежных участка. Первый находится в границах улиц Советской, Нагорной, Ташкентского переулка и проспекта Юных Пионеров, второй — между улицами Нагорной, Пугачевской и Ставропольской. Общая площадь составляет 12,6 га.

На этой территории располагаются старые двухэтажные дома, и застройщик должен их расселить и снести. Одним из этапов процедуры как раз и является изъятие земли. Первые 10 участков мэрия изъяла еще в апреле. Сейчас идет второй этап процедуры.

Параметры КРТ уже известны. Планируется построить микрорайон на 6 тыс. человек. Помимо многоэтажных жилых домов, обещают возвести школу и детские сады.

Анатолий Давидюк хорошо знаком жителям Самары. Сам девелопер и члены его семьи владеют несколькими десятками строительных организаций, которые входят в ГК «Новый Дон». Среди объектов — ЖК «Фаворит» на месте ипподрома, ЖК «Сокол» на Революционной, ЖК «Рекорд» на Физкультурной, ЖК «Приволжский» на улице Георгия Димитрова. Сейчас девелопер также застраивает площадку около парка 60-летия Советской власти и территорию ГПЗ-4. На последней, кстати, планируется возведение небоскребов.