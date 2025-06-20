Власти Самары заберут еще 13 участков под новый микрорайон

Анатолий Давидюк хорошо знаком жителям Самары. Сам девелопер и члены его семьи владеют несколькими десятками строительных организаций, которые входят в ГК «Новый Дон». Среди объектов — ЖК «Фаворит» на месте ипподрома, ЖК «Сокол» на Революционной, ЖК «Рекорд» на Физкультурной, ЖК «Приволжский» на улице Георгия Димитрова. Сейчас девелопер также застраивает площадку около парка 60-летия Советской власти и территорию ГПЗ-4. На последней, кстати, планируется возведение небоскребов.