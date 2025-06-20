Власти Самары заберут еще 13 участков под новый микрорайон

Чиновники поясняют, что участки изымаются для комплексного развития территории жилой застройки. Речь идет о проекте, реализацией которого занимается ООО «СЗ “Премьер-Инвестстрой” Анатолия Давидюка.
По договору с мэрией компания получила под КРТ два несмежных участка. Первый находится в границах улиц Советской, Нагорной, Ташкентского переулка и проспекта Юных Пионеров, второй — между улицами Нагорной, Пугачевской и Ставропольской. Общая площадь составляет 12,6 га.
На этой территории располагаются старые двухэтажные дома, и застройщик должен их расселить и снести. Одним из этапов процедуры как раз и является изъятие земли. Первые 10 участков мэрия изъяла еще в апреле. Сейчас идет второй этап процедуры.
Параметры КРТ уже известны. Планируется построить микрорайон на 6 тыс. человек. Помимо многоэтажных жилых домов, обещают возвести школу и детские сады.
Анатолий Давидюк хорошо знаком жителям Самары. Сам девелопер и члены его семьи владеют несколькими десятками строительных организаций, которые входят в ГК «Новый Дон». Среди объектов — ЖК «Фаворит» на месте ипподрома, ЖК «Сокол» на Революционной, ЖК «Рекорд» на Физкультурной, ЖК «Приволжский» на улице Георгия Димитрова. Сейчас девелопер также застраивает площадку около парка 60-летия Советской власти и территорию ГПЗ-4. На последней, кстати, планируется возведение небоскребов.