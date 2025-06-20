Небоскребы, колпинский трамвай и магазины. Петербург подписал несколько больших соглашений на ПМЭФ

Из крупного можно отметить соглашение о намерениях по развитию инженерной и транспортной инфраструктуры для делового квартала «Лахта Центра». По данным «Фонтанки», речь об инвестициях не менее 100 млрд рублей. Ранее на общественные обсуждения вынесли проект планировки для новых дорог, которые должны обеспечить территорию строительства двух небоскребов в Лахте высотой 555 и 703 метра.
Еще одно крупное соглашение касается строительства на основе концессии трамвайной сети на юге Петербурга. Участники — город, Сбербанк и Нацпроектстрой, сумма инвестиций — 130 млрд рублей. Маршруты должны дотянуться до Колпино и города-спутника «Южный» с ИТМО Хайпарк. Это подписание широко не анонсировалось, а финансовая модель трамвайной линии от «Шушар» до Колпино не была утверждена.
Очередное соглашение подписали по развитию кластера в Горской.
Ряд подписаний 20 июня «Фонтанка» как раз анонсировала: это новое производство лекарств «Фармпроекта» в Пушкинском районе, проект складских помещений в формате Light Industrial от Группы ВТБ в индустриальном парке «Марьино», производство рентгеновского оборудования компании «Тестрон», производство двигателей для беспилотников от «Корпорации дронов». Кроме того, два соглашения касались крупных ретейл-операторов: «Максидом» инвестирует 3,8 млрд рублей в развитие сети магазинов, а X5 Group создаст в Петербурге высокотехнологичный распределительный центр и проведет реконструкцию магазинов на 16 млрд рублей.
На стенде Петербурга губернатор Александр Беглов провел ряд встреч с главами других регионов. В частности, с Псковской и Ленинградской областями договорились развивать новый туристический проект, посвященный Александру Сергеевичу Пушкину. Кроме того, все три региона продолжат работать в рамках проекта «Серебряное ожерелье».
Деловая программа 20 июня прерывается днем, так как начинается главное событие форума — пленарное заседание с участием президента России. В режиме онлайн за ним можно следить здесь.