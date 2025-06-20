Небоскребы, колпинский трамвай и магазины. Петербург подписал несколько больших соглашений на ПМЭФ

Ряд подписаний 20 июня «Фонтанка» как раз анонсировала: это новое производство лекарств «Фармпроекта» в Пушкинском районе, проект складских помещений в формате Light Industrial от Группы ВТБ в индустриальном парке «Марьино», производство рентгеновского оборудования компании «Тестрон», производство двигателей для беспилотников от «Корпорации дронов». Кроме того, два соглашения касались крупных ретейл-операторов: «Максидом» инвестирует 3,8 млрд рублей в развитие сети магазинов, а X5 Group создаст в Петербурге высокотехнологичный распределительный центр и проведет реконструкцию магазинов на 16 млрд рублей.