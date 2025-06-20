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Стало известно, какие дороги отремонтируют в Нижнем Новгороде в 2025 году

На 50% общие ремонтные работы на дорогах завершены.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнем Новгороде продолжается масштабный ремонт дорог. На заседании городской думы 20 июня директор департамента транспорта Андрей Житников рассказал о текущих работах и планах.

Всего на дорожные работы в городе направлено 911 миллионов рублей. Большая часть — 881 миллион — поступила из областного бюджета, еще 30 миллионов добавил город. Сейчас общая готовность всех ремонтных работ составляет 50%.

Некоторые улицы будут отремонтированы уже в этом году. Например, работы на Шитниковской улице выполнены на 92% и завершатся до 30 сентября. Проспект Гагарина готов на 96%, там тоже планируют закончить к осени.

Ремонт других участков займет больше времени. Улицы Карла Маркса, Кузбасская, Новикова-Прибоя и Удмуртская будут готовы только к сентябрю 2026 года. Сейчас их готовность составляет от 5% до 17%.

Полностью завершены работы на проспекте Ленина и улице Грузинской, сейчас идет приемка. Канавинский мост планируют сдать уже в августе.

На следующей неделе начнется ремонт участка Московского шоссе от ТЦ «Шайба» до Сормовского поворота. На эти работы выделено 94 миллиона рублей, завершить их планируют до 1 сентября 2025 года.

Кроме капитального ремонта, в городе идет ямочный ремонт. Всего нужно отремонтировать 200 тысяч квадратных метров дорог, половина уже готова.