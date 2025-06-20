Нацбанк обратился с предупреждением к казахстанцам

Согласно распространенной информации, мошенники могут представляться работниками Нацбанка, банков, госорганов или правоохранительных органов, чтобы получить доступ к финансам граждан.
Чтобы не стать их жертвой, в Нацбанке советуют:
Не отправляйте деньги на подозрительные счета и не доверяйте сомнительным сообщениям.
Национальный банк:
- не обслуживает счета физических лиц,
- не предлагает инвестиционные продукты.
При поступлении подозрительных звонков лучше прервать разговор и самостоятельно проверить информацию по официальному номеру банка или организации. В случае мошенничества обращайтесь в правоохранительные органы.
Для консультаций можно звонить в Контакт-центр НБК по номеру 1477.