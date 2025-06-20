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Нацбанк обратился с предупреждением к казахстанцам

Мошенники используют дипфейки для обмана казахстанцев. Об этом 20 июня 2025 года рассказали в Национальном банке РК, сообщает Zakon.kz.

Источник: pixabay

Согласно распространенной информации, мошенники могут представляться работниками Нацбанка, банков, госорганов или правоохранительных органов, чтобы получить доступ к финансам граждан.

Чтобы не стать их жертвой, в Нацбанке советуют:

Не отправляйте деньги на подозрительные счета и не доверяйте сомнительным сообщениям.

Национальный банк:

  • не обслуживает счета физических лиц,
  • не предлагает инвестиционные продукты.

При поступлении подозрительных звонков лучше прервать разговор и самостоятельно проверить информацию по официальному номеру банка или организации. В случае мошенничества обращайтесь в правоохранительные органы.

обратились в финрегуляторе

Для консультаций можно звонить в Контакт-центр НБК по номеру 1477.