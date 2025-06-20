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Калининградская область и Сбер запустили совместный проект «Карта жителя»

В рамках Петербургского международного экономического форума было подписано стратегическое соглашение между администрацией Калининградской области и Сбербанком.

Источник: Бизнес-Калининград

Руководители региона и финансового учреждения — губернатор Алексей Беспрозванных и глава Сбербанка Герман Греф — поставили свои подписи под документом о сотрудничестве.

Уникальный электронный продукт призван существенно упростить жизнь калининградцев. Новая карта станет универсальным решением для получения различных услуг: через неё можно будет оформлять социальные выплаты, использовать специальные предложения от партнёров проекта, рассчитываться за проезд в транспорте и совершать покупки в интернете и обычных магазинах.

Инициатива создания карты принадлежит губернатору Алексею Беспрозванных, который уделяет особое внимание мнению жителей области. Сейчас специалисты работают над правовой основой проекта, определяют набор доступных сервисов и внедряют транспортную составляющую.

Глава региона отметил, что при разработке карты учитываются все пожелания жителей области. По его словам, главная цель — создать действительно полезный инструмент, который сделает повседневную жизнь людей комфортнее.

Герман Греф подчеркнул общенациональный масштаб подобных проектов. По его словам, подобные карты уже действуют во многих регионах России, а сотрудничество со Сбером позволяет объединить социальные преимущества с банковскими возможностями. Карта даёт доступ не только к государственным выплатам и льготам, но и к широкому спектру финансовых услуг.

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