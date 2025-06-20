Калининградская область и Сбер запустили совместный проект «Карта жителя»

Руководители региона и финансового учреждения — губернатор Алексей Беспрозванных и глава Сбербанка Герман Греф — поставили свои подписи под документом о сотрудничестве.
Уникальный электронный продукт призван существенно упростить жизнь калининградцев. Новая карта станет универсальным решением для получения различных услуг: через неё можно будет оформлять социальные выплаты, использовать специальные предложения от партнёров проекта, рассчитываться за проезд в транспорте и совершать покупки в интернете и обычных магазинах.
Инициатива создания карты принадлежит губернатору Алексею Беспрозванных, который уделяет особое внимание мнению жителей области. Сейчас специалисты работают над правовой основой проекта, определяют набор доступных сервисов и внедряют транспортную составляющую.
Глава региона отметил, что при разработке карты учитываются все пожелания жителей области. По его словам, главная цель — создать действительно полезный инструмент, который сделает повседневную жизнь людей комфортнее.
Герман Греф подчеркнул общенациональный масштаб подобных проектов. По его словам, подобные карты уже действуют во многих регионах России, а сотрудничество со Сбером позволяет объединить социальные преимущества с банковскими возможностями. Карта даёт доступ не только к государственным выплатам и льготам, но и к широкому спектру финансовых услуг.