Калининградская область и Сбер запустили совместный проект «Карта жителя»

Герман Греф подчеркнул общенациональный масштаб подобных проектов. По его словам, подобные карты уже действуют во многих регионах России, а сотрудничество со Сбером позволяет объединить социальные преимущества с банковскими возможностями. Карта даёт доступ не только к государственным выплатам и льготам, но и к широкому спектру финансовых услуг.