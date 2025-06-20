В Самаре заберут еще 13 участков площадью 22 тысячи кв. м. под новый микрорайон

Мэрия Самары собирается изъять 13 участок под комплексное развитие территории. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.
Речь идет о территории общей площадью 22 348 квадратных метров. Земля находится около парка Металлургов.
Застройкой изымаемых территорий займется компания «Премьер-Инвестстрой», которой владеет известный в Самаре девелопер Анатолий Давидюк. Для начала ему предстоить расселить жильцов старых домов и снести постройки.
Ожидается, что в рамках комплексного развития территории будет возведен новый микрорайон на 6 тысяч жителей.
Ранее мы писали о том, что на улице Осипенко началась скандальная стройка нового офисного здания, которое расположится прямо во дворе дома № 11 и будет иметь всего 9 парковочных мест.
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