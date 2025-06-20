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В Новороссийске построят единственный в России глубоководный терминал

Строительство глубоководного терминала в Новороссийске обсудили на ПМЭФ-2025.

Источник: Комсомольская правда

В Новороссийске построят единственный в России глубоководный терминал. Реализацию проекта обсудили на Петербургском международном экономическом форуме.

В строительство глубоководного терминала вложат более 120 млрд рублей. На строительно-монтажные работы направят 75 млрд рублей. На оборудование уйдет 33,7 млрд рублей. Проект готов, получены все разрешения и пройдены экспертизы.

Запустить глубоководный терминал на полную мощность планируют к 2027 году. Реализация проекта также позволит создать 450 новых рабочих мест.

«Через порты региона идет 30% всего российского грузопотока. Это серьезный объем, а после модернизации Новороссийского морского порта он увеличится кратно. Реализация проекта обеспечит дополнительные налоговые поступления, укрепит экономику Кубани и всей страны», — сказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

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