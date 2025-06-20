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Узатом и Росатом хотят создать центр радиационной стерилизации

ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Агентство по атомной энергии при Кабмине Узбекистана «Узатом» совместно с Госкорпорацией «Росатом» планирует создать многофункциональный комплекс радиационной стерилизации медицинских изделий и пищевой продукции. Об этом рассказал директор Узатома Азим Ахмедхаджаев.

Источник: Министерство обороны РФ

Подписать документ планируют на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Мы буквально сегодня будем подписывать документ по многофункциональному центру облучения. Вместе с Росатомом реализуем проект по созданию комплекса радиационной стерилизации — медицинские изделия, пищевая продукция.

сказал Ахмедхаджаев на сессии форума

По его словам, логистические способности комплекса превысят 10 тысяч тонн продукции в год.

Глава Узатома также сообщил, что на данный момент совместно с Медицинским институтом имени Сергея Березина ведется проект по созданию в Узбекистане современного центра ядерной медицины.

В центре будет проводиться ядернонуклидная терапия, организовано собственное производство радиофармпрепаратов, а также подготовка специалистов.

Это ПЭТ-диагностика и радионуклидная терапия. Это собственное производство препаратов и подготовка кадров.

добавил он

Ахмедхаджаев также отметил, что Узбекистан активно вовлечен в прикладную науку.

Узбекистан участвует во многих проектах МАГАТЭ по радиационным методам в аграрной науке, в селекции водных ресурсов. Таким образом мы создаем не просто объекты, а новую отрасль со своими кадрами, нормативной базой, производством и наукой.

подчеркнул глава агентства

Он отметил, что Узбекистан может стать экспортером электроэнергии, и этому будет способствовать строительство АЭС.

По его словам, в строительстве АЭС большой и малой мощностей будут использовать сухие градирни. Территорию для реализации проекта уже выбрали: это Фаришский район в Джизакской области. Ахмедхаджаев назвал этот регион самым изученным на данный момент.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема: «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».