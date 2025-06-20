В Самаре появится региональный координационный центр

Константин Калинин рассказал, что координационные центры уже работают в ряде регионов. Специалисты Аналитического центра консультируют их специалистов, помогают в работе. Он отметил, что такие центры дают положительный эффект в регионах, помогают улучшить качество и уровень жизни людей.