Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре появится региональный координационный центр

Самарская область будет сотрудничать с Аналитическим центром при правительстве России.

Источник: правительство Самарской области

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и руководитель Аналитического центра при правительстве РФ Константин Калинин 20 июня подписали соглашение о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме. Центр оказывает сопровождение и поддержку деятельности федерального правительства, обеспечивает деятельность Координационного центра. В рамках заключенного соглашения в Самарской области появится региональный координационный центр. Его сформируют по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева.

— Совместная работа поможет более эффективно разрешать штатные и нештатные инциденты, эффективно реализовывать задачи социально-экономического развития Самарской области, — отметил глава региона.

Константин Калинин рассказал, что координационные центры уже работают в ряде регионов. Специалисты Аналитического центра консультируют их специалистов, помогают в работе. Он отметил, что такие центры дают положительный эффект в регионах, помогают улучшить качество и уровень жизни людей.