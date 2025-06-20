В Самаре появится региональный координационный центр

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и руководитель Аналитического центра при правительстве РФ Константин Калинин 20 июня подписали соглашение о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме. Центр оказывает сопровождение и поддержку деятельности федерального правительства, обеспечивает деятельность Координационного центра. В рамках заключенного соглашения в Самарской области появится региональный координационный центр. Его сформируют по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева.
— Совместная работа поможет более эффективно разрешать штатные и нештатные инциденты, эффективно реализовывать задачи социально-экономического развития Самарской области, — отметил глава региона.
Константин Калинин рассказал, что координационные центры уже работают в ряде регионов. Специалисты Аналитического центра консультируют их специалистов, помогают в работе. Он отметил, что такие центры дают положительный эффект в регионах, помогают улучшить качество и уровень жизни людей.