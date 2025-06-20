ПМЭФ: На Дону будут готовить специалистов для нефтехимической отрасли

«Один из вызовов для развития экономики и промпроизводств — дефицит профессиональны кадров. Подписанное соглашение улучшит систему целевой подготовки специалистов для крупных федеральных проектов, реализуемых в регионе, а также поможет выпускникам университета в трудоустройстве на предприятия нефтехимической отрасли Ростовской области», — сказал Юрий Слюсарь.