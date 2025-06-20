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ПМЭФ: На Дону будут готовить специалистов для нефтехимической отрасли

Ростовская область, 20 июня 2025. DON24.RU. Соглашение о подготовке на Дону специалистов для нефтехимической отрасли подписано на ПМЭФ-2025.

Свои подписи под документом поставили врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, председатель совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский, а также и. о. ректора Южного федерального университета Инна Шевченко.

Предполагаются подготовка и переподготовка молодых специалистов, разработка и внедрение совместных образовательных программ, сотрудничество в рамках инновационных проектов.

Конкретные задачи на стыке науки и производства поручено решать научным центрам на химфаке ЮФУ.

«Один из вызовов для развития экономики и промпроизводств — дефицит профессиональны кадров. Подписанное соглашение улучшит систему целевой подготовки специалистов для крупных федеральных проектов, реализуемых в регионе, а также поможет выпускникам университета в трудоустройстве на предприятия нефтехимической отрасли Ростовской области», — сказал Юрий Слюсарь.