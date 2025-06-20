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Волгоградская область заключила на ПМЭФ 10 соглашений

Представители Волгоградской области провели свыше 15 рабочих встреч с руководителями различных компаний, федеральных ведомств и зарубежными партнерами на ПМЭФ. Подписан десяток соглашений о сотрудничестве в различных отраслях. Помимо этого, регион был представлен в рамках работы профильных секций форума, а также на пленарном заседании.

Источник: Российская газета

— Проекты, которые мы обсуждали и обсуждаем в ходе Петербургского международного экономического форума, имеют очень важное экономическое значение — они затрагивают многие сферы деятельности и направлены на укрепление нашего промышленного, технологического суверенитета, на развитие региона в целом. Это касается не только вопросов импортозамещения — это настоящее импортоопережение. Это связано с химией, с нефтехимией, развитием сферы энергетики. Это большой спектр работы, — сказал глава области Андрей Бочаров.

Губернатор особенно подчеркнул, что в условиях меняющейся экономики необходимо очень внимательно относиться к изменению рынка. По итогам форума нужно будет принять законодательные меры для поддержки инвестиций, направленных на реализацию проектов развития.

На полях форума были представлены показатели Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в РФ. Волгоградская область укрепила свои позиции, более того, федеральные эксперты высоко оценили достижения Агентства инвестиционного развития региона.