Волгоградская область заключила на ПМЭФ 10 соглашений

— Проекты, которые мы обсуждали и обсуждаем в ходе Петербургского международного экономического форума, имеют очень важное экономическое значение — они затрагивают многие сферы деятельности и направлены на укрепление нашего промышленного, технологического суверенитета, на развитие региона в целом. Это касается не только вопросов импортозамещения — это настоящее импортоопережение. Это связано с химией, с нефтехимией, развитием сферы энергетики. Это большой спектр работы, — сказал глава области Андрей Бочаров.
Губернатор особенно подчеркнул, что в условиях меняющейся экономики необходимо очень внимательно относиться к изменению рынка. По итогам форума нужно будет принять законодательные меры для поддержки инвестиций, направленных на реализацию проектов развития.
На полях форума были представлены показатели Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в РФ. Волгоградская область укрепила свои позиции, более того, федеральные эксперты высоко оценили достижения Агентства инвестиционного развития региона.