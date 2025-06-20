Волгоградская область заключила на ПМЭФ 10 соглашений

— Проекты, которые мы обсуждали и обсуждаем в ходе Петербургского международного экономического форума, имеют очень важное экономическое значение — они затрагивают многие сферы деятельности и направлены на укрепление нашего промышленного, технологического суверенитета, на развитие региона в целом. Это касается не только вопросов импортозамещения — это настоящее импортоопережение. Это связано с химией, с нефтехимией, развитием сферы энергетики. Это большой спектр работы, — сказал глава области Андрей Бочаров.