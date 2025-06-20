В Краснодаре построят «цифровую фабрику» за 1 млрд рублей

Учредитель компании Алексей Поплавский рассказал, что центром проекта станет научно-технический центр. По его словам, основная задача учреждения — разработка новых технологических решений, испытание и доводка опытных образцов, цифровое моделирование производственных процессов, а также внедрение передовых разработок в серию. В том числе будут разрабатываться собственные отечественные роботизированные линии производства.