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«Война за персонал и ограниченный доступ к современным технологиям». Глава Нацбанка Головченко назвал два главных вызова для белорусской экономики

Нацбанк: война за персонал и доступ к технологиям стали вызовами для экономики.

Источник: Комсомольская правда

Дефицит на рынке труда и ограниченный доступ к современным технологиям — главные факторы риска для белоруской экономики. Об этом сказал председатель правления Нацбанка Роман Головченко, передает Sputnik.by.

И эти факторы, по словам Романа Головченко, перекликаются с российскими.

«Напряженная ситуация на рынке труда провоцирует неконтролируемый рост заработных плат и так называемую войну за персонал», — сказал глава Нацбанка.

Второй фактор — недостаточно свободный доступ к современным технологиям — тянет за собой недостаточную производительность труда.

Глава Нацбанка Беларуси отметил, что констатировать мало, надо искать пути решения, чтобы нивелировать их влияние.

Кстати, штрафы за отсутствие в продаже овощей в Беларуси могут составить до 8400 рублей.

А тем временем, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о своем жизненном принципе на примере дефицита картошки: «Если я покритиковал вас за то, что вы на даче две-три борозденки картошки не высадили, — ну извините».

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