«Война за персонал и ограниченный доступ к современным технологиям». Глава Нацбанка Головченко назвал два главных вызова для белорусской экономики

Дефицит на рынке труда и ограниченный доступ к современным технологиям — главные факторы риска для белоруской экономики. Об этом сказал председатель правления Нацбанка Роман Головченко, передает Sputnik.by.
И эти факторы, по словам Романа Головченко, перекликаются с российскими.
«Напряженная ситуация на рынке труда провоцирует неконтролируемый рост заработных плат и так называемую войну за персонал», — сказал глава Нацбанка.
Второй фактор — недостаточно свободный доступ к современным технологиям — тянет за собой недостаточную производительность труда.
Глава Нацбанка Беларуси отметил, что констатировать мало, надо искать пути решения, чтобы нивелировать их влияние.
Кстати, штрафы за отсутствие в продаже овощей в Беларуси могут составить до 8400 рублей.
А тем временем, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о своем жизненном принципе на примере дефицита картошки: «Если я покритиковал вас за то, что вы на даче две-три борозденки картошки не высадили, — ну извините».