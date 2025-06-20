SBS Consulting: ушедшие автокомпании будут возвращаться в РФ через третьи страны

«Пример с СП “Бизнес Кар” очень наглядный. Формально это российское юрлицо, которое аффилировано к японским структурам. Продажи новых Toyota и Lexus продолжаются через вот эти альтернативные схемы. Логистика, сервис и качество были заявлены на таком уровне, что ясно — гарантировать такое без поддержки бренда было бы нельзя. Но делается все, разумеется, негласно. Официальных подтверждений нет, но прослеживается, что со стороны материнской структуры есть разрешение», — заявила эксперт.