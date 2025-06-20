Новак и вице-премьер Казахстана обсудили расширение партнерства

«Заместитель Председателя Правительства России Александр Новак на площадке Петербургского международного экономического форума встретился с Первым заместителем Премьер-министра Казахстана Романом Скляром», — сказано в сообщении.
По словам Новака, которые приводятся в релизе, Россия остается крупнейшим инвестором в казахстанскую экономику, прирост инвестиций в 2024 году составил 25% к уровню 2023 года.
«Стороны обсудили расширение российско-казахстанского сотрудничества в электроэнергетической и нефтегазовой сферах, а также условия поставок российских нефти и газа в Казахстан и транзитом через его территорию», — добавляется в сообщении.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.