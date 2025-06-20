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Новак и вице-премьер Казахстана обсудили расширение партнерства

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак и первый вице-премьер Казахстана Роман Скляр на ПМЭФ обсудили расширение партнерства двух стран в электроэнергетике и нефтегазовой отрасли, а также условия поставок российских углеводородов в Казахстан и через его территорию, сообщило правительство РФ.

Источник: © РИА Новости

«Заместитель Председателя Правительства России Александр Новак на площадке Петербургского международного экономического форума встретился с Первым заместителем Премьер-министра Казахстана Романом Скляром», — сказано в сообщении.

По словам Новака, которые приводятся в релизе, Россия остается крупнейшим инвестором в казахстанскую экономику, прирост инвестиций в 2024 году составил 25% к уровню 2023 года.

«Стороны обсудили расширение российско-казахстанского сотрудничества в электроэнергетической и нефтегазовой сферах, а также условия поставок российских нефти и газа в Казахстан и транзитом через его территорию», — добавляется в сообщении.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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