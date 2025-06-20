Новак и вице-премьер Казахстана обсудили расширение партнерства

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак и первый вице-премьер Казахстана Роман Скляр на ПМЭФ обсудили расширение партнерства двух стран в электроэнергетике и нефтегазовой отрасли, а также условия поставок российских углеводородов в Казахстан и через его территорию, сообщило правительство РФ.