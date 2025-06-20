Кубань и «Банк Уралсиб» заключили соглашение о сотрудничестве

Подписи под документом на площадке Петербургского международного экономического форума поставили первый вице-губернатор Кубани Игорь Галась и председатель правления банка Алексей Сазонов.
«Банк зарекомендовал себя как надежный финансовый партнер, предлагающий качественные услуги и инновационные решения своим клиентам. Подписание соглашения о сотрудничестве — это подтверждение нашей общей заинтересованности в процветании региона. Мы видим в этом инструмент для решения задач социально-экономического развития, совершенствования финансового рынка и повышения инвестиционной привлекательности Краснодарского края. Реализация положений соглашения будет способствовать повышению конкурентоспособности кубанской экономики и улучшению качества жизни населения», — сказал Игорь Галась.
Данное соглашение направлено на развитие банковской инфраструктуры и технологий в Краснодарском крае, повышение экономического потенциала, положительного имиджа и инвестиционной привлекательности региона, качества финансовых услуг для населения и бизнеса.
«Краснодарский край сегодня является одним из стратегических регионов присутствия банка, в котором мы видим хорошие перспективы для поступательного развития сотрудничества с региональными органами власти и местным бизнесом. Сегодня бизнес банка в регионе активно развивается по самым разным направлениям, и мы готовы этот вектор всячески поддерживать, в том числе, рассматривая участие банка в совместных проектах и программах», — отметил Алексей Сазонов.
На сегодняшний день клиентами регионального отделения банка является более 140 тысяч человек. В крае работает 21 банковский офис, 192 банкомата и платежных терминала. За первый квартал 2025 года банк выдал кредитов юридическим лицам и жителям на сумму 13,2 млрд рублей, что на 22,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Особое внимание уделяется поддержке малого и среднего предпринимательства. В первом квартале 2025 года субъектам МСП выдано кредитов на сумму 2,8 млрд рублей. Также банк принимает активное участие в мероприятиях по финансовой грамотности.