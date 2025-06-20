Кубань и «Банк Уралсиб» заключили соглашение о сотрудничестве

На сегодняшний день клиентами регионального отделения банка является более 140 тысяч человек. В крае работает 21 банковский офис, 192 банкомата и платежных терминала. За первый квартал 2025 года банк выдал кредитов юридическим лицам и жителям на сумму 13,2 млрд рублей, что на 22,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Особое внимание уделяется поддержке малого и среднего предпринимательства. В первом квартале 2025 года субъектам МСП выдано кредитов на сумму 2,8 млрд рублей. Также банк принимает активное участие в мероприятиях по финансовой грамотности.