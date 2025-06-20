Аэропорт Уфы будет реконструирован в 2028 году

«Реконструкция аэродромной инфраструктуры запланирована с 2028 года. На эти цели выделяют федеральные средства. Этим летом я планирую посетить столицу Башкортостана. В рамках визита оценим состояние взлетно-посадочной полосы, других объектов, и примем окончательное решение по графику и объему работ», — уточнил Ядров.