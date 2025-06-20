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Аэропорт Уфы будет реконструирован в 2028 году

Реконструкция аэродромной инфраструктуры затронет 75 аэропортов по всей стране.

Источник: Минтранс Башкирии

Аэропорт Уфы будет реконструирован в 2028 году. Реконструкция аэродромной инфраструктуры затронет 75 аэропортов по всей стране. Об этом на полях ПМЭФ −2025 сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров.

«Реконструкция аэродромной инфраструктуры запланирована с 2028 года. На эти цели выделяют федеральные средства. Этим летом я планирую посетить столицу Башкортостана. В рамках визита оценим состояние взлетно-посадочной полосы, других объектов, и примем окончательное решение по графику и объему работ», — уточнил Ядров.

По словам руководителя Росавиации, Уфа имеет хороший потенциал роста пассажиропотока. Ожидается, что к 2030 году авиагавань выйдет на показатели более 7 млн пассажиров в год. Сейчас «Уфа» обслуживает около 4,7 млн пассажиров.