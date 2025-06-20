Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ключевое соглашение по курорту «Санкт-Петербург Марина» подписали на ПМЭФ

«Санкт-Петербург Марина» станет ключевой точкой на туристической карте города.

Источник: Комсомольская правда

На полях ПМЭФ-2025 губернатор Александр Беглов провел рабочую встречу с вице-премьером Дмитрием Чернышенко, в ходе которой обсудили реализацию масштабного проекта всесезонного туристско-рекреационного кластера «Санкт-Петербург Марина». Курорт создается в районе Горской по поручению Президента России и включен в федеральный проект «Пять морей и озеро Байкал».

— «Санкт-Петербург Марина» станет важнейшим объектом новой туристской географии Северной столицы и определит развитие прибрежной зоны на десятилетия вперед, — отметил Беглов.

Проект входит в программу «10 приоритетов развития Санкт-Петербурга» и уже получил полную градостроительную поддержку: внесены изменения в Генплан, разработаны правила землепользования и застройки, подготовлена документация по планировке территории.

Сейчас ведется проектирование тоннельного канализационного коллектора Горская — Конная Лахта, реконструкция Приморского шоссе и путепровода, а также подготовка центра электроснабжения. Инвестор параллельно разрабатывает сам курорт. Первый объект — Академия парусного спорта — находится на финальной стадии проектирования.

Узнать больше по теме
Александр Беглов: биография губернатора Санкт-Петербурга
Александр Беглов работал в строительной отрасли, примерил на себя роль чиновника и в конце концов перешел в большую политику. Главное из биографии губернатора Санкт-Петербурга — в материале.
Читать дальше