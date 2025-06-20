Ключевое соглашение по курорту «Санкт-Петербург Марина» подписали на ПМЭФ

На полях ПМЭФ-2025 губернатор Александр Беглов провел рабочую встречу с вице-премьером Дмитрием Чернышенко, в ходе которой обсудили реализацию масштабного проекта всесезонного туристско-рекреационного кластера «Санкт-Петербург Марина». Курорт создается в районе Горской по поручению Президента России и включен в федеральный проект «Пять морей и озеро Байкал».