Ключевое соглашение по курорту «Санкт-Петербург Марина» подписали на ПМЭФ

На полях ПМЭФ-2025 губернатор Александр Беглов провел рабочую встречу с вице-премьером Дмитрием Чернышенко, в ходе которой обсудили реализацию масштабного проекта всесезонного туристско-рекреационного кластера «Санкт-Петербург Марина». Курорт создается в районе Горской по поручению Президента России и включен в федеральный проект «Пять морей и озеро Байкал».
— «Санкт-Петербург Марина» станет важнейшим объектом новой туристской географии Северной столицы и определит развитие прибрежной зоны на десятилетия вперед, — отметил Беглов.
Проект входит в программу «10 приоритетов развития Санкт-Петербурга» и уже получил полную градостроительную поддержку: внесены изменения в Генплан, разработаны правила землепользования и застройки, подготовлена документация по планировке территории.
Сейчас ведется проектирование тоннельного канализационного коллектора Горская — Конная Лахта, реконструкция Приморского шоссе и путепровода, а также подготовка центра электроснабжения. Инвестор параллельно разрабатывает сам курорт. Первый объект — Академия парусного спорта — находится на финальной стадии проектирования.