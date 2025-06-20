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ПМЭФ открывает новые возможности для Молдавии, заявил депутат «Победы»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Петербургский международный экономический форум открывает для бизнеса из Молдавии возможности укрепить торговые связи со странами ЕАЭС и БРИКС, заявил РИА Новости депутат молдавского парламента от оппозиционного блока «Победа» Александр Суходольский.

Источник: © РИА Новости

«Хотелось бы поблагодарить в целом наших исторических партнеров в Российской Федерации за возможность участия в этом уникальном мероприятии, как Петербургский международный экономический форум, где мы можем себя реализовать не только в связях с Россией. Здесь открываются уникальные площадки, огромный рынок стран ЕАЭС и стран БРИКС. Это более половины жителей нашей планеты», — сказал Суходольский на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он добавил, что молдавские компании могут получить доступ на рынки БРИКС И ЕАЭС через российских партнеров. «Наши российские партнеры готовы заручиться своим именем, поставить на переговорную панель свою позицию в пользу нас, что наши молдавские товары, наши молдавские услуги могут быть представлены на рынках стран БРИКС с гарантией качества», — подчеркнул депутат.

Суходольский отметил, что молдавская продукция всегда отличалась высоким качеством. «Наше молдавское вино всегда отличалось очень высоким качеством. И не только (вино): наша плодоовощная продукция всегда отличалась очень высоким качеством. Мы готовы предоставить и другой спектр услуг, связанных с IT-сектором. В бурном развитии всего IT-сектора в Республике Молдова мы не остались позади. У нас достаточно много качественных специалистов, которые уже сегодня и сейчас очень комфортно работают со странами ЕАЭС», — заключил он.

ПМЭФ проходит 18—21 июня, его главная тема в этом году — общие ценности как основа роста в многополярном мире. РИА Новости выступает информационным партнером форума.