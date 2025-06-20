ПМЭФ открывает новые возможности для Молдавии, заявил депутат «Победы»

Суходольский отметил, что молдавская продукция всегда отличалась высоким качеством. «Наше молдавское вино всегда отличалось очень высоким качеством. И не только (вино): наша плодоовощная продукция всегда отличалась очень высоким качеством. Мы готовы предоставить и другой спектр услуг, связанных с IT-сектором. В бурном развитии всего IT-сектора в Республике Молдова мы не остались позади. У нас достаточно много качественных специалистов, которые уже сегодня и сейчас очень комфортно работают со странами ЕАЭС», — заключил он.