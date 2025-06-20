Беспилотники-курьеры скоро будут производиться в Самарской области

…А беспилотники- «сельхозработники» уже производятся в регионе компанией «Транспорт будущего».
Сегодня стенд Самарской области на ПМЭФ-2025 посетил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко. Он высоко оценил развитие регионом БАС — беспилотных авиационных систем, одной из самых быстро развивающихся и высокотехнологичных отраслей.
Особенно заинтересовала зампреда федерального правительства флагманская модель «Транспорта будущего» — российской группы компаний по разработке, производству и эксплуатации БАС, представленной в двух модификациях.
«БАС С-80 агро» предназначен для внесения удобрений и средств защиты растений. Беспилотник получил сертификат и производится серийно. «С их помощью уже в этом году в Самарской области будет обработано почти 400 тысяч гектар земель сельхозназначения, а целевой показатель по РФ — 80 млн га», — прокомментировал гостям самарского стенда генеральный директор ООО «Транспорт будущего» Юрий Козаренко.
«БАС С-80 логистический» находится на этапе сертификации и пилотного производства. Он предназначен для доставки до 20 кг товаров от распределительного центра торговой сети до постаматов и дарксторов — складов, на которых товары собирают для формирования онлайн-заказов и затем уже доставляют клиентам. «У нас в стране полтора миллиона курьеров, которые зарабатывают порой уже как айтишники. Рынок, который мы оценили как все то, что можно перевозить сегодня в этой массе и этом объеме, мы оцениваем на сегодня в 30 триллионов рублей», — подчеркнул Юрий Козаренко перспективность данного направления.
Из 400 элементов 310 «Транспорт будущего» уже производит целиком самостоятельно и продолжает локализацию, параллельно выходя на миллионные объемы производства каждого элемента, чтобы конкурировать по себестоимости с Китаем и другими странами.
Губернатор Вячеслав Федорищев рассказал Дмитрию Чернышенко, что в проект по развитию БАС в Самарской области «Транспорт будущего» уже вложил более 10 млрд рублей, и инвестиции продолжаются: в первый день ПМЭФ Правительство Самарской области подписало с компанией соглашение об инвестировании более 30 млрд. до 2030 года.