Беспилотники-курьеры скоро будут производиться в Самарской области

«БАС С-80 логистический» находится на этапе сертификации и пилотного производства. Он предназначен для доставки до 20 кг товаров от распределительного центра торговой сети до постаматов и дарксторов — складов, на которых товары собирают для формирования онлайн-заказов и затем уже доставляют клиентам. «У нас в стране полтора миллиона курьеров, которые зарабатывают порой уже как айтишники. Рынок, который мы оценили как все то, что можно перевозить сегодня в этой массе и этом объеме, мы оцениваем на сегодня в 30 триллионов рублей», — подчеркнул Юрий Козаренко перспективность данного направления.