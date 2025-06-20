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Путин прокомментировал ситуацию вокруг аэропорта Домодедово

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. «Возня» вокруг аэропорта «Домодедово» идет много лет, спор возник давно и вылился в соответствующее решение суда, но эта ситуация не имеет ничего общего с национализацией, заявил президент России Владимир Путин.

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«Возня вокруг этого объекта идет уже давно. Не вчера возник этот спор между соответствующими структурами. Он идет много лет и в конце концов вылился вот в известное решение суда», — сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

«Это ничего не имеет общего с национализацией. Национализация — это процесс, который прописан в законе. Мы эти законы, эти нормы не применяем», — отметил глава государства.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.