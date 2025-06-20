Путин прокомментировал ситуацию вокруг аэропорта Домодедово

«Возня вокруг этого объекта идет уже давно. Не вчера возник этот спор между соответствующими структурами. Он идет много лет и в конце концов вылился вот в известное решение суда», — сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
«Это ничего не имеет общего с национализацией. Национализация — это процесс, который прописан в законе. Мы эти законы, эти нормы не применяем», — отметил глава государства.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.