По итогу соглашений на ПМЭФ в республику Алтай направят 147 млрд рублей инвестиций

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) принес республике Алтай значимые результаты. В рамках мероприятия было заключено несколько крупных соглашений с общим объемом инвестиций порядка 147 млрд рублей. Эти средства направят на развитие ключевых отраслей: сельского хозяйства, туризма, логистики и инфраструктуры.

Исполняющий обязанности председателя правительства Республики Алтай Александр Прокопьев рассказал о новых проектах и возможностях региона, поделился мнением о направлениях модернизации, а также о том, как удается сохранять уникальность Алтая в условиях экономического роста.