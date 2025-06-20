Путин назвал серьезные последствия поставки водки в ЮАР

«Мой коллега из ЮАР сказал, что уже налажены поставки водки в Южноафриканскую республику. Вы знаете, ведь это очень правильный и серьезный шаг. Почему? Потому что если водки выпить, как у нас говорят, надо же закусить чем-то. И поэтому за этим наверняка последуют поставки мясной продукции. Или поставки зерна. Вот», — сказал президент.
Он добавил, что Россия собирается вместе с коллегами из Бахрейна создать целый хаб по поставкам пшеницы из России.
«А хочу напомнить, что Россия уверенно занимает первое место», — продолжил Путин.
«Безусловно. Больше водки поможет миру и приведет его в лучшее состояние. Во всяком случае, будет веселее жить», — заключил эпизод модератор сессии Надим Котеич.
«Безусловно. Больше водки поможет миру и приведет его в лучшее состояние», — ответил на это модератор сессии Надим Котеич.
«Во всяком случае, будет веселее жить, это уж точно», — заключил Путин.