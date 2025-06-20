Путин назвал серьезные последствия поставки водки в ЮАР

«Мой коллега из ЮАР сказал, что уже налажены поставки водки в Южноафриканскую республику. Вы знаете, ведь это очень правильный и серьезный шаг. Почему? Потому что если водки выпить, как у нас говорят, надо же закусить чем-то. И поэтому за этим наверняка последуют поставки мясной продукции. Или поставки зерна. Вот», — сказал президент.