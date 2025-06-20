«Масштаб не уступает “Давосу”. Что ждет участников IV Евразийского экономического форума в Минске?

На следующей неделе столица будет принимать крупнейшие для страны международные события этого года — заседание Высшего Евразийского экономического совета и Евразийский экономический форум. Ожидается участие в них представителей почти трех десятков государств. Со свойственным белорусам знаком качества Президент поручил провести мероприятия и в организационном, и прежде всего в содержательном плане. Корреспонденты БЕЛТА побывали на площадке Минского международного выставочного центра за считанные дни до прибытия гостей и стали свидетелями последних приготовлений, о которых в подробностях расспросили в экспресс-интервью члена Коллегии (министра) по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии Максима Ермоловича.
— Для участников организаторы приготовили насыщенную и разностороннюю программу, затрагивающую аспекты в области труда, технического регулирования, таможенного сотрудничества, развития отношений в сферах энергетики, бизнеса и сельского хозяйства. Форум, который мы ждем в Минске, станет четвертым. Максим Леонидович, уточните, пожалуйста, в чем особенность его деловой программы на этот раз?
— В этом году заканчивается реализация Стратегии развития Евразийского экономического союза на период с 2020-го по 2025 год. Достаточно много задач стояло перед союзом, и на форуме, а после при обсуждении ключевых вопросов повестки на заседании Высшего Евразийского экономического совета мы намерены обсудить, каких результатов добились. Но главное даже не это: мы должны определиться, какие шаги будем предпринимать в последующем, чтобы динамика развития нашего интеграционного объединения не остановилась. Вне всяких сомнений, мы будем ставить для себя новые амбициозные задачи по интеграционному строительству.
«Заимствовать опыт успешного интеграционного строительства не зазорно, наоборот, такую практику надо поощрять».
— Анонсировалось, что деловую программу форума сформируют свыше 30 тематических мероприятий: пленарных сессий, круглых столов, бизнес-диалогов. Организаторы заинтриговали участников и новшествами. Максим Леонидович, как специалист, непосредственно причастный к организации столь грандиозного события, приоткройте, пожалуйста, завесу тайны и расскажите об основной канве форума.
— Евразийский экономический союз, вне сомнений, состоялся как интеграционное объединение. Нам уже 10 лет. Принимая во внимание этот факт, мы решили, что форум откроет сессия, направленная на определение стратегических направлений развития евразийской интеграции. Самым важным для себя в этом мы видим установление диалога с другими межгосударственными объединениями. Замечу, что в программе Евразийского экономического форума такое произойдет впервые, когда представители разных интеграционных объединений, руководители секретариатов и комиссий поделятся опытом интеграционного строительства. Может быть, нам удастся обнаружить способы повысить экономическую эффективность нашего взаимодействия. Речь идет о СНГ, Союзном государстве, БРИКС. Допустим, многие вопросы, какие стоят на повестке Евразийского экономического союза, уже успешно решены или результативно решаются в Союзном государстве, оттого обмен опытом окажется архиценным.
Что касается общей повестки форума, она разделена на шесть ключевых блоков, учитывающих широчайший спектр вопросов интеграции от внутреннего рынка до международного взаимодействия, увязанных с приоритетами председательства Беларуси в союзе. Так, среди значимых векторов, обозначенных главой государства, — сотрудничество в промышленности, сельском хозяйстве, обеспечении технологического суверенитета. В то же время не упускаем мы из виду и нюансы, работа над разрешением которых не прекращается перманентно. Я имею в виду достижение в ЕАЭС «четырех свобод», а именно свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Мы стремимся исключить во взаимной торговле всякие барьеры и ограничения с тем, чтобы в дальнейшем союз развивался как важнейшее экономическое образование на пространстве большой Евразии.
Загвоздки создания единого рынка лекарственных средств в ЕАЭС обсудят в Минске.
— Вы уже отметили, что программа формировалась таким образом, чтобы отвечать самым актуальным вызовам текущей повестки евразийской интеграции, при этом ориентировались организаторы в большей мере на потребности бизнеса и граждан, т.е. на решение конкретных локальных затруднений, возникающих едва ли не ежедневно. Какое отражение этот посыл нашел в деловой программе IV Евразийского экономического форума?
— В самом деле, акцент мы сделали на урегулировании сложностей, возникающих при промышленной кооперации стран союза, нюансах транспортной отрасли, логистики, туризма. Много вопросов будет рассмотрено в цифровой повестке, немаловажно для нас и улучшение качества функционирования внутреннего рынка союза, и развитие конкуренции в нем.
Если все же настаивать на конкретике, я бы выделил панельную дискуссию, посвященную текущему состоянию фармацевтического рынка, что всегда волнует граждан. Мы обсудим действительно острые вопросы по созданию единого рынка лекарственных средств на территории союза. Не останутся в стороне и вопросы, стандартные для евразийской повестки, т.е. таможенное сотрудничество, техническое регулирование, выстраивание отношений в электроэнергетике.
Будут организованы и расширенные бизнес-диалоги. Мы проведем ряд встреч с органами управления разных стран, в планах подписание соглашений о зонах свободной торговли с Монголией и Объединенными Арабскими Эмиратами, с делегациями которых мы надеемся не только провести двусторонние консультации по вопросам торговли, но и сверить часы в конкурентной рыночной политике, техническом регулировании, защите инвестиций. Подытожу упоминанием того, что в насыщенной деловой программе заявлены делегаты не только из стран ЕАЭС, но и из государств-наблюдателей: Ирана, Кубы, Узбекистана.
«Выбранное место проведения подходит Евразийскому экономическому форуму как нельзя лучше».
— Уникальной видится не только программа форума, составленная с учетом актуальнейших тенденций развития евразийской интеграции, но и сама площадка, которая будет его принимать. Минский международный выставочный центр, официальное открытие которого состоялось совсем недавно, в начале мая, уже прошел боевое крещение глобальнейшими в масштабах республики событиями, как выставка достижений суверенной Беларуси «Моя Беларусь» и юбилейная, 35-я, международная специализированная выставка «Белагро-2025». А чего ждут от этой локации организаторы и участники IV Евразийского экономического форума?
— Уже сейчас мы можем наблюдать на площадке форума достаточно внушительную представленность достижений отечественной науки, экономики, технического прогресса — подготовка в самом разгаре. Выставлены здесь и лучшие образцы передовой белорусской техники.
Следующий аспект, который стоит принимать в расчет, заключается в том, что само здание и его помещения приспособлены для проведения как раз подобных мероприятий. Это просто замечательный центр, способный принимать конференции, выставки, форумы высочайшего уровня. Без ложной скромности признаюсь, что именно такой формат проведения форума, которого придерживаемся и мы, схож с самыми громкими мировыми событиями, собирающими огромное число участников в других геополитических центрах. Мы становимся в один ряд с такими колоссальными площадками, как Всемирный экономический форум в Давосе и аналогичные ему в разных частях света.
В ЕАЭС придерживаются курса на удовлетворение запросов бизнеса.
— Максим Леонидович, а как сегодня в целом обстоят дела в Евразийском экономическом союзе с объединением усилий государства и бизнеса в обеспечении конкурентной рыночной среды?
— Мы изначально ориентированы на потребности бизнеса, и Департамент антимонопольного регулирования, входящий в блок по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК, предназначен как раз для того, чтобы создать необходимую институциональную среду для обращения бизнеса напрямую. Таким образом мы обеспечиваем условия для защиты прав и законных интересов игроков рынка на всем пространстве ЕАЭС. Де-юре функционально мы являемся наднациональным органом регулирования для союза в этой сфере.
Для диалога с предпринимателями регулярно проводятся общественные приемные, подобная запланирована и на площадке IV Евразийского экономического форума. Представители бизнеса — как белорусы, так и иностранцы — смогут узнать подробнее о полномочиях Евразийской экономической комиссии в интересующей их сфере, расспросить об опыте защиты конкурентных прав и судебной практике, познакомиться поближе с особенностями правоприменения в этой области. Признаюсь, что взаимодействие с бизнесом по развитию конкуренции мы считаем для себя даже более важным, чем взаимодействие с государственными органами.
Констатирую, что осведомленность бизнеса ЕАЭС по полномочиям и функционалу комиссии в области защиты конкуренции растет, что видится мне крупнейшим нашим достижением за прошедшие 10 лет. За плечами — множество рассмотренных дел, восстановивших честную и добросовестную конкуренцию на рынке и пресекших безответственное поведение его игроков по отношению друг к другу. Чем больше мы развиваем право союза, чем шире становится функционал антимонопольной комиссии, тем защищеннее с точки зрения прав и законных интересов субъектов рынка являются взаимная торговля и трансграничные поставки.
«Без здравоохранения не быть здоровой экономике».
— Описанные вами масштабы работы, вероятно, подразумевают глубокий пересмотр правоприменительных норм и их частое обновление. Ожидать ли в связи с этим в ближайшее время каких-либо нововведений на законодательном уровне в обеспечении конкурентной рыночной среды или корректировки иных механизмов регулирования этой сферы?
— Вы правы, мы ежегодно вносим изменения в право союза на основании правоприменительной практики и совершенствуем регулирование обеспечения конкурентной среды. В частности, на данный момент готовится шестой большой протокол, подразумевающий перечень изменений, связанных не только с развитием конкуренции. В основном это уточняющие нормы, которые будут четче определять механизмы нашего взаимодействия и с бизнесом, и с государственными органами.
На мой взгляд, каких-то крупных нововведений эволюционный механизм интеграционного строительства, подобный евразийскому, не предусматривает. Мы действуем постепенно, поэтапно, без скачков и задержек, и в этом преимущество нашего интеграционного объединения — в постоянном механизме совершенствования законодательства. В конечном итоге он выражается в конкретных результатах — в раскрытии рынков, в обеспечении «четырех свобод», во взаимодействии с бизнес-сообществами уже не только на уровне торговли, но и на уровне инвестирования, организации совместного дела, движения трудовых ресурсов и миграционной политики.
Моя глубокая убежденность состоит в том, что потихоньку мы должны подходить и к вопросам гуманитарного сотрудничества, которые, кстати, были предусмотрены в стратегии развития Евразийского экономического союза на текущий период. Вопросы образования, науки, здравоохранения, спорта и туризма должны найти отражение и в задачах на следующий пятилетний период развития ЕАЭС, поскольку построить здоровую экономику без здравоохранения и образования не удастся. По этой причине я надеюсь на придание импульса этим направлениям в ЕАЭС для ускоренного развития всего союза.
— Благодарю за интересные ответы, Максим Леонидович! Пусть намеченные планы увенчаются успехом.
Вера ВАСИЛЕВСКАЯ,
фото Надежды КОСТЕЦКОЙ,
БЕЛТА-0-