«Масштаб не уступает “Давосу”. Что ждет участников IV Евразийского экономического форума в Минске?

Что касается общей повестки форума, она разделена на шесть ключевых блоков, учитывающих широчайший спектр вопросов интеграции от внутреннего рынка до международного взаимодействия, увязанных с приоритетами председательства Беларуси в союзе. Так, среди значимых векторов, обозначенных главой государства, — сотрудничество в промышленности, сельском хозяйстве, обеспечении технологического суверенитета. В то же время не упускаем мы из виду и нюансы, работа над разрешением которых не прекращается перманентно. Я имею в виду достижение в ЕАЭС «четырех свобод», а именно свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Мы стремимся исключить во взаимной торговле всякие барьеры и ограничения с тем, чтобы в дальнейшем союз развивался как важнейшее экономическое образование на пространстве большой Евразии.