Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин назвал правильным шагом налаживание поставок водки из РФ в ЮАР

Президент выразил надежду, что вслед за водкой в ЮАР начнут поставлять российскую мясную продукцию и зерно.

Источник: Аргументы и факты

Президент Владимир Путин в ходе пленарной сессии ПМЭФ прокомментировал информацию о подписании соглашения об импорте в ЮАР российской водки.

Глава государства назвал налаживание поставок водки из РФ в ЮАР правильным шагом.

«Это очень правильный и серьезный шаг. Если водки выпил, как у нас говорят, надо же закусить чем-то. Поэтому за этим наверняка последуют поставки мясной продукции или зерна», — пошутил Путин.

Он упомянул о планах по созданию в Бахрейне хаба для поставок российской пшеницы. Президент отметил, что РФ является мировым лидером продажам пшеницы.