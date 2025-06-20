Путин назвал правильным шагом налаживание поставок водки из РФ в ЮАР

Президент Владимир Путин в ходе пленарной сессии ПМЭФ прокомментировал информацию о подписании соглашения об импорте в ЮАР российской водки.
Глава государства назвал налаживание поставок водки из РФ в ЮАР правильным шагом.
«Это очень правильный и серьезный шаг. Если водки выпил, как у нас говорят, надо же закусить чем-то. Поэтому за этим наверняка последуют поставки мясной продукции или зерна», — пошутил Путин.
Он упомянул о планах по созданию в Бахрейне хаба для поставок российской пшеницы. Президент отметил, что РФ является мировым лидером продажам пшеницы.