«Слухи о моей смерти сильно преувеличены»: Путин процитировал Марка Твена в ходе ПМЭФ

Путин процитировал Твена.
Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 20 июня прокомментировал заявления о «гибели» российской экономики из-за конфликта на Украине, вспомнив высказывание писателя Марка Твена. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
«Что касается убийства российской экономики. Как в свое время известный писатель [Марк Твен] говорил: “Слухи о моей смерти сильно преувеличены”. Вот в данном случае то же самое», — заявил Владимир Путин, отвечая на вопросы участников форума.
Глава государства подчеркнул, что несмотря на внешнее давление и санкции, российская экономика сохраняет устойчивость и демонстрирует развитие. Путин отметил, что многие эксперты и зарубежные политики неоднократно предрекали кризис в стране, однако эти прогнозы не оправдались.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. В его работе принимают участие представители бизнеса, власти и экспертного сообщества из разных стран.