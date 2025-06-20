Путин рассудил тех, кто спорит о новой модели экономики в России

Президент Владимир Путин поставил точку в споре о новой модели роста экономики.
Президент РФ Владимир Путин готовит страну к переходу на мирные рельсы. Выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 20 июня Путин расставил все точки над i и рассудил тех, кто спорил о новой модели развития экономики России. Как выяснил на площадке ПМЭФ собкор URA.RU, далеко не все следят за этими дискуссиями. Но совершенно точно все ждут возвращения к мирному развитию.
Основную линию дискуссий нынешнего ПМЭФ за несколько дней до форума заложил замглавы администрации президента Максим Орешкин. В одном из своих интервью он заявил, что существующая модель роста экономики России себя исчерпала, и нужна новая. Его поддержала глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Этот тезис, отвечая на вопрос URA.RU, подтвердил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Максим Орешкин задал тон основной дискуссии на ПМЭФ-2025Фото: Роман Наумов © URA.RU.
Впрочем, на площадке ПМЭФ-2025 собкор URA.RU убедился, что не все ждут очередных кардинальных перемен в экономике. «Нам бы зиму пережить и успеть подготовиться к следующей», — поделились соседи по Дальнему Востоку губернатор Магаданской области Сергей Носов и глава Якутии Айсен Николаев.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов имеет свое видение на то, что способно подтолкнуть рост экономики РоссииФото: Роман Наумов © URA.RU.
Ну, а для лидера КПРФ Геннадия Зюганова вопрос о смене модели экономики даже не стоит. «У нас страна самодостаточная. Она может обеспечить свой суверенитет за счет развития базовых отраслей, талантливого народа, уникальной истории, высокой духовности», — заявил Зюганов собкору URA.RU.
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По словам спецпредставителя президента РФ по связям с международными организациями Бориса Титова, только за последние 10 лет было несколько моделей роста экономики России. Ему самому пришлось конкурировать с идеями экс-министра финансов Алексея Кудрина. «Модели развития исчерпывают себя. И не только наша, но и их, — Титов махнул в сторону Запада, — потому что-то, что мы называли либеральной экономикой, которая после 1945 года активно развивалась, сегодня уже не столь эффективно и даже дает осечки».
Страсти насчет новой модели роста экономики России, судя по всему, действительно разгорелись нешуточные. И уже было понятно, что расставить все точки над i способен только один человек — президент Путин.
Главы регионов-лидеров инвестиционного развития — Сергей Собянин (Москва) и Рустам Минниханов (Татарстан)Фото: Роман Наумов © URA.RU.
Выйдя к трибуне, Путин обрисовал, как выглядит экономика России, которая, по давнему убеждению и жителей страны, ее друзей и недругов сидит на нефтяной игле. «ВВП прибавлял более четырех процентов ежегодно. Прирост ненефтегазового ВВП России в 2023 году составил 7,2 процента, в 2024-м — 4,9 процента. Иными словами, вклад сырьевой составляющей в экономическую динамику уже не является определяющим. Более того, он в текущем моменте оказался даже отрицательным», — заявил Путин.
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Он развеял и еще одно убеждение большинства: что якобы благодаря военным действиям на Украине и резкому увеличению объемов гособоронзаказа, экономика страны рванула вперед. Но за последние два года «со знаком “плюс” отличились сельское хозяйство, промышленность в целом, строительный комплекс, логистика, сфера услуг, финансов и IT-индустрия, то есть практически все ключевые, системообразующие отрасли отечественной экономики», подчеркнул глава государства.
И все-таки ПМЭФ — это идеи, устремленные в будущее. Пусть даже ближайшее, о чем напомнил Путин членам правительства: они должны помнить, что в этом году нужно «обеспечить переход экономики на траекторию сбалансированного роста».
«Некоторые специалисты указывают на риски стагнации и даже рецессии. Этого, безусловно, ни в коем случае нельзя допустить», — отметил Путин.
Даже не в зале, на ногах бизнес вслушивался в каждое слово президентаФото: Роман Наумов © URA.RU.
Он озвучил пять составных частей своей модели роста экономики. Первое (а, может, и главное) — это должна быть экономика высоких заработных плат, убежден глава государства. Здесь каждый — чиновник и бизнесмен — должен помнить: высокие зарплаты — это не следствие дефицита рабочей силы и «перекупки» высококлассных специалистов. Это — «повышение качества рабочих мест и повышение производительности труда».
Вторым пунктом Путин назвал «новое качество инвестиционного климата». «Речь идет о кардинальной минимизации издержек бизнеса, предпринимателей по всем направлениям». «Объем вложений в основной капитал в России к 2030 году должен вырасти не менее чем на 60 процентов по сравнению с уровнем 2020-го», — заявил президент.
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Технологичная экономика — третий пункт президентской модели. «И это не пожелание, — обратил внимание Путин, — это объективное требование сегодняшнего, да и завтрашнего дня, вызов, на который обязательно нужно отвечать, если мы хотим стать сильнее. А мы хотим».
Четвертое структурное изменение, озвученное Путиным, — это «новое качество внешней торговли: как экспорта, так и импорта». Он напомнил, что есть цель — увеличить несырьевой экспорт. Такое же доверие, как нефтегазовый сектор России, за рубежом должны завоевать производители технологических платформ, которые лежат в основе крупнейших проектов в атомной энергетике, в добывающей и обрабатывающей промышленности.
Глава ФНС Даниил Егоров и вице-премьер Дмитрий Григоренко играют едва ли не ключевую роль в изменении регуляторных норм для бизнесаФото: Роман Наумов © URA.RU.
Наконец, пятый пункт новой модели, озвученный президентом, — это сближение гражданского сектора и ОПК. "В современном мире все меньше и меньше идет разделение между оборонно-промышленным комплексом и гражданскими отраслями экономики. В некоторых странах вообще нет никакой разницы, — заявил российский лидер. -
Нам нужно уходить от деления компаний на чисто оборонно-промышленные и на предприятия, работающие в гражданском сегменте".
Все, что нужно, убежден Путин, — это обеспечивать «технологичность на всех этапах» производства продукции и доставки ее потребителю (заказчику). Кроме того, важны скорость изменений, гибкость в принятии решений и экономическая эффективность.
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В четвертый раз ПМЭФ проходит в условиях ведения Россией спецоперации и беспрецедентных западных санкций. И каждый год президент старался реагировать на текущие изменения. На ПМЭФ-2022 Путин призвал олигархов возвращать свои капиталы в Россию, потому что «дома надежнее». На ПМЭФ-2023 президент впервые заявил, что «двери ни для кого [из ушедших компаний] не закрыты». На ПМЭФ-2024 Путин предложил 10 пунктов развития.
На этот раз, по сути, сказал в разговоре с собкором URA.RU губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, президент начал плавный перевод экономики с военных на мирные рельсы. Сальдо уверен, что усиление ВПК за годы СВО, все наработки, которые появились у России за несколько лет спецоперации, «будут востребованы и в обычной мирной экономике».
«Мы готовы к переходу на мирные рельсы. Более того, мы плавно, постепенно переходим к более мирной деятельности в экономическом секторе», — заверил Сальдо.
ПМЭФ — хоть и экономический форум, но интересен и деятелям искусства тоже: Никас Сафронов — постоянный участникФото: Роман Наумов © URA.RU.
И этот процесс не будет проблематичным, убежден спецпредставитель президента Борис Титов. «Потому что мы по-прежнему будем накапливать резервы. А к этому времени [когда закончится СВО] созреет новая экономика, новые требования. Тренд задаст экономика спроса, который будет диктовать условия развития», — убежден Титов.
Глава Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахман Янсуков, признался, что бизнес ехал на форум, чтобы «искать точки для рывка, поскольку фундамент для движения вперед создан». «В 2022 году доминировала тревога за выживание. Опасения, конечно, присутствуют и сегодня. Однако уверенность в завтрашнем дне основывается на доказанной устойчивости экономики и на коллективной воле бизнеса и власти к развитию и совместной работе на благо страны», — сказал Янсуков.
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К новой экономике готовятся и те, от кого зависит появление в России квалифицированных кадров. Ректор президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров отметил, что «экономика действительно трансформируется — время турбулентное». «Самое главное, это люди, грамотные управленческие кадры. Чем мы это будем лучше и качественнее делать, тем быстрее добьемся тех результатов, которых хотим добиться», — заключил Комиссаров.