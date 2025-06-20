Путин рассудил тех, кто спорит о новой модели экономики в России

По словам спецпредставителя президента РФ по связям с международными организациями Бориса Титова, только за последние 10 лет было несколько моделей роста экономики России. Ему самому пришлось конкурировать с идеями экс-министра финансов Алексея Кудрина. «Модели развития исчерпывают себя. И не только наша, но и их, — Титов махнул в сторону Запада, — потому что-то, что мы называли либеральной экономикой, которая после 1945 года активно развивалась, сегодня уже не столь эффективно и даже дает осечки».