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Молдова получит 40 миллионов евро на восстановление дорожной инфраструктуры

КИШИНЕВ, 20 июн — Sputnik. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), согласно кредитному соглашению, заключенному с Молдовой, предоставит республике дополнительное финансирование в размере 40 миллионов евро для восстановления национальной дорожной инфраструктуры.

Источник: Sputnik.md

Для этого члены парламентской комиссии по внешней политике и европейской интеграции одобрили заключение о внесении поправок к кредитному соглашению, заключенному с ЕБРР.

Учитывая данное дополнение, общий объем финансирования, предоставленного Молдове ЕБРР, достигает 290 миллионов евро. Средства будут использованы в рамках проекта «Восстановление дорог в Молдове-IV», который направлен не только на модернизацию дорожной сети, но и на предоставление консультационных услуг, в том числе по техническому надзору.

В проект восстановления включены следующие участки:

  • Дорога R14 и R6 (Кодрул-Ноу-Сороки-Унгуры-граница с Украиной и участок Сороки — Арионешты);
  • Трасса R8.1 и R8 (Арионешты-участок R14 и Арионешты-Атаки);
  • Дорога М3 (Кишинев-Комрат-Джурджулешты-граница с Румынией, участок в объезд города Вулканешты);
  • Дорога R33 (Хынчешты-Лэпушна-трасса М1).

Кредитное соглашение между Молдовой и ЕБРР по реконструкции и реабилитации дорог в республике было подписано в 2013 году, к настоящему времени в него уже трижды вносились изменения.