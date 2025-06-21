Молдова получит 40 миллионов евро на восстановление дорожной инфраструктуры

Для этого члены парламентской комиссии по внешней политике и европейской интеграции одобрили заключение о внесении поправок к кредитному соглашению, заключенному с ЕБРР.
Учитывая данное дополнение, общий объем финансирования, предоставленного Молдове ЕБРР, достигает 290 миллионов евро. Средства будут использованы в рамках проекта «Восстановление дорог в Молдове-IV», который направлен не только на модернизацию дорожной сети, но и на предоставление консультационных услуг, в том числе по техническому надзору.
В проект восстановления включены следующие участки:
- Дорога R14 и R6 (Кодрул-Ноу-Сороки-Унгуры-граница с Украиной и участок Сороки — Арионешты);
- Трасса R8.1 и R8 (Арионешты-участок R14 и Арионешты-Атаки);
- Дорога М3 (Кишинев-Комрат-Джурджулешты-граница с Румынией, участок в объезд города Вулканешты);
- Дорога R33 (Хынчешты-Лэпушна-трасса М1).
Кредитное соглашение между Молдовой и ЕБРР по реконструкции и реабилитации дорог в республике было подписано в 2013 году, к настоящему времени в него уже трижды вносились изменения.