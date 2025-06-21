Молдова получит 40 миллионов евро на восстановление дорожной инфраструктуры

Учитывая данное дополнение, общий объем финансирования, предоставленного Молдове ЕБРР, достигает 290 миллионов евро. Средства будут использованы в рамках проекта «Восстановление дорог в Молдове-IV», который направлен не только на модернизацию дорожной сети, но и на предоставление консультационных услуг, в том числе по техническому надзору.