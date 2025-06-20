Вступают в силу регистрационные процедуры лекарственных средств на общем рынке ЕАЭС

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. 21 июня вступают в силу утвержденные Советом Евразийской экономической комиссии изменения Правил регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицинского применения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии Новые положения направлены на гармонизацию регистрационных процессов в странах союза, завершение работ по процедуре приведения в соответствие с требованиями ЕАЭС и бесперебойный доступ пациентов к лекарствам.
Изменения касаются процедуры приведения регистрационных досье лекарственных препаратов в соответствие с требованиями ЕАЭС, проведения фармацевтических инспекций производителей, инициируемых в ходе регистрационных процедур. Также для ускорения работ по переходу на регулирование ЕАЭС сняты ограничения на одновременное выполнение процедур взаимного признания и внесения изменений в регистрационное досье лекарственного препарата.
«Эти изменения — важный шаг для завершения перехода к единому подходу к регистрации лекарств в Евразийском экономическом союзе. Мы стремимся минимизировать административные барьеры для производителей и при этом защитить интересы пациентов, которые должны получать качественные и безопасные препараты», — отметил министр по техническому регулированию Европейской экономической комиссии Валентин Татарицкий. -0-